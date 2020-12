A murit cel mai RAPID om din lume! Chuck Yeager, primul pilot care a depășit viteza sunetului, a decedat la 97 de ani

Născut la data de 13 februarie 1923 în micul oraş Myra din Virginia de Vest, Yeager a crescut alături de tatăl său, mecanic, care l-a învăţat meseria. El s-a înrolat în Forţele Aeriene în septembrie 1941, cu trei luni înainte ca Statele Unite să intre în război. A început ca mecanic de avioane, înainte de a învăţa să piloteze. Aflat la o bază din Anglia, Yeager a început misiunile de luptă pe un Mustang P-51 în februarie 1944 şi a doborât un Me 109 german.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever.