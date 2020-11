Doliu în lumea sportului românesc. Un antrenor de legendă, mort de Covid

„Din nefericire, noul coronavirus SARS CoV-2 a mai facut o victima printre membrii familiei baschetului romanesc, profesorul antrenor Valerian Netolitzchi. In ciuda eforturilor depuse de medicii de la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals in ultima saptamana, Valerian Netolitzchi s-a stins din viata in urma cu cateva ore!

Fratele legendarului sportiv stelist Anton Netolitzchi, Valerian, s-a dedicat dupa studentie tainelor antrenoratului, fiind mai bine de trei decenii tehnician la echipele juvenile ale Clubului Sportiv Scolar Steaua Bucuresti. De altfel, la nivel de copii si juniori a fost cooptat si in staff-urile tehnice ale nationalelor masculine U 16 si U 20 ale Romaniei, iar cu echipa de club a participat la numeroase Turnee Finale ale CN, promovand la nationala mai multi jucatori talentati. In 2012 a pus si bazele clubului privat Neto Basketball Team Bucuresti.

Pe de alta parte, la nivel de seniori, dupa reinfiintarea sectiei de baschet a CSA Steaua Bucuresti, a facut parte din staff-ul tehnic al echipei divizonare alaturi de legendarul Costel Cernat (2008-2009) si ulterior alaturi de Teo Cizmic (2010).

Absolvent al IEFS inainte de 1989 si cu masterat in fizica si sport la Universiatea Spiru Haret in 2014, Valerian Netolitzchi a mai fost si membru al Corpului National de Experti in Management Educational, dar si director-adjunct al Clubului Sportiv Scolar nr. 6 Bucuresti.

Pe aceasta cale, Federatia Romana de Baschet isi exprima compasiunea si profundul regret pentru disparitia prematura a celui care a fost Valerian Netolitzchi, adresand sincere condoleante familiei indurerate. Dumnezeu sa-l odihneasca!”, a transmis Federația Română de Baschet pe pagina de Facebook.