Gigi Becali a stat patru ore la biserică de ziua sa de nume

Într-un cadru care i-a devenit familiar, Becali a fost văzut activ participând la slujbă, cunoscând versurile cântecelor și implicându-se în tot ce presupune ritmul serviciului religios. Acesta nu este un peisaj neobișnuit pentru cei care îl cunosc pe Becali, având în vedere apropierea sa de lumea clericală și numeroasele sale vizite și donații făcute către lăcașuri de cult din întreaga lume.

Recent, într-o declarație televizată, Becali a vorbit despre transformarea sa spirituală: „Cel mai mare păcat al meu a fost lăcomia. Apoi lăcomia mea am transformat-o în lăcomie de Hristos. Și nu sunt lacom de bani acum, sunt lacom de Hristos.”

Generozitatea lui Gigi Becali

Pe lângă implicarea sa în acte de caritate, Becali este cunoscut pentru generozitatea sa față de cei nevoiași. Așa cum s-a întâmplat și de Sfântul Gheorghe, la ieșirea din mănăstire, a fost abordat de mulți cerșetori, unii dintre aceștia plecând acasă cu ajutoare semnificative oferite de Becali.

În plus, omul de afaceri continuă să investească în construcția de lăcașuri de cult, incluzând o catedrală monumentală în Pipera, care se preconizează a fi finalizată în 2026. „Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului în 2007, când am bătut Galatasaray. Va fi cea mai frumoasă biserică din lume,” a afirmat Becali.