În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, două avioane au lovit turnurile World Trade Center din New York. Al treilea a lovit clădirea Pentagonului, iar un al patrulea s-a prăbuşit pe un câmp din Pennsylvania. Președintele Statelor Unite era la vremea respectivă George W. Bush.

La ora locală 08.45 (n.r – 15.45 ora României), un avion de pasageri B-767 al companiei American Airlines a lovit Turnul de nord (110 etaje) al complexului World Trade Center din New York.

Câteva minute mai târziu, un al doilea avion deturnat, un B-737 al companiei United Airlines, a lovit cel de-al doilea turn.

Turnul de sud (WTC 2) s-a prăbuşit aproximativ la ora 9:59 AM, după ce a ars timp de 56 de minute într-un incendiu cauzat de impactul cu avionul ce efectua zborul United Airlines 175.

Un alt grup de terorişti a condus zborul American Airlines numărul 77 în Pentagon la ora 9:37 AM.

Un al patrulea zbor, United Airlines 93, a cărui ţintă finală se presupune că a fost Capitoliul sau Casa Albă, s-a prăbuşit lângă localitatea Shanksville, Pennsylvania la 10:03 AM, după ce pasagerii au intrat în luptă cu teroriştii.

Turnul de nord (WTC 1) s-a prăbuşit la ora 10:28 AM, după ce a ars timp de aproximativ 102 minute. La prăbușirea turnului de nord, resturile clădirii au avariat grav clădirea WTC 7. Integritatea sa structurală a fost compromisă şi mai mult de incendii, şi clădirea s-a prăbuşit mai târziu în acea zi, la ora 5:20 PM.

Atacurile s-au soldat cu aproape 3.000 de morţi din 90 de țări, inclusiv cinci români, și a devenit cel mai sângeros atac străin din istorie comis pe teritoriul american. Bilanţul l-a depăşit pe cel de la Pearl Harbor, din 1941, soldat cu 2.403 de morţi în rândul americanilor.



Martorii aveau să descrie scene tragice din acea zi fatidică. Cel puţin 200 de oameni au murit după ce au sărit din turnurile în flăcări și peste 400 de lucrători ai serviciilor de urgenţă care au fost prezenţi la locul dezastrului au murit în timp ce încercau să salveze oameni şi să stingă incendii.

Peste 6.000 de oameni au fost răniţi în atentatele din 11 septembrie. La 20 de ani după atentatele teroriste, bilanțul tragic al victimelor este de 2.753, în timp ce 1.106 de oameni nu au fost încă identificați nici acum.

Pe "Ground Zero" din New York a fost ridicat un Memorial după 10 ani de la atentate. Pe pereții fundațiilor fostelor turnuri gemene au fost amenajate fântâni imense în care apă cade încontinuu. Fântânile sunt încadrate de parapete metalice pe care sunt gravate numele celor aproape 3.000 de victime.

Între cele doua fântâni care curg în fostele fundații ale turnurilor, pe locul fostei Sfere de metal care era așezata intre turnurile gemene, a fost ridicat un muzeu al comemorării tragediei din 2001.

În spațiul gol al literelor, oamenii pun câte un trandafir sau câte un steag în semn de amintire.

Noaptea, fântânile sunt puternic luminate.

După atentatele din 11 septembrie 2001, armata americană a declanşat războiul cu teroriştii. La zece ani de la atentate, Osama bin Laden, cel considerat responsabil de comiterea atentatelor din 11 septembrie, a fost ucis.

După 20 de ani, armata americană s-a retras din Afganistan, cucerit din nou de talibani. SUA au anunțat retragerea soldaților săi și aliați NATO din luna mai, iar în ultimele ore din 30 august plecau ultimii americani din Kabul.