1. Ascultare activa

Atat de multa lume considera ca, de fapt, „comunicarea este cheia unei relatii reusite". Nu suntem de acord cu aceasta afirmatie. Si asta nu pentru ca discutiile nu ar fi de folos, ci pentru ca prea multa lume vede comunicarea ca actiunea prin care ei vorbesc, iar ceilalti asculta! In realitate, cea mai buna cale de a aprecia si intelege pe cineva este prin ascultare activa si empatie.

Ce trebuie facut: nu e obligatoriu sa fii de acord cu partenerul tau tot timpul, dar ii poti asculta punctul de vedere, fara sa adaugi parerea ta. Astfel, in primul rand trebuie sa stii sa asculti!

2. Acceptare

Acceptarea este foarte importanta. Acceptati-va si apreciati-va atat punctele forte, cat si diferentele dintre voi.

Ce trebuie facut: inceteaza sa iti doresti ca partenerul tau sa se schimbe. Accepta-l asa cum este. Daca apar niste lucruri care te supara, discuta problema problema deschis si gasiti o rezolvare.

3. Sustinere si incurajare

In orice relatie sanatoasa, exista interese comune ale cuplului, dar si interese individuale ale celor doi parteneri. Lucrurile care sunt importante pentru partener ar trebui sa fie importante si pentru tine, deoarece el are nevoie de sustinere si incurajare.

Ce trebuie facut: nu trebuie neaparat sa te alaturi partenerului in toate activitatile / hobby-urile lui, dar poti fi atenta la ceea ce ii place sa faca si sa te arati interesata cand discutati despre acel lucru.

4. Onestitate

Incredere, loialitate, cinste: indiferent cum vrei sa o numesti, onestitatea este cruciala pentru toata lumea! Nimeni nu vrea sa auda lucruri negative, dar cu certitudine ar prefera sa le auda pe acestea, decat niste minciuni sfruntate.

Ce trebuie facut: da, exista oameni care mint pentru a parea mai buni in ochii celorlalti. Dar, intr-o relatie de lunga durata, lipsa de onestitate apare din alte motive: nu vor sa-si dezamageasca partenerul, nu vor sa fie judecati pentru alegerile facute sau considera ca adevarul nu va fi acceptat. Totusi, ar trebui sa iti poti deschide sufletul si sa ii arati omului de langa tine adevarata ta personalitate, cu bune si cu rele. Fa in asa fel incat partenerul sa-ti poata spune anumite lucruri, mai… „spinoase“, si nu-l judeca! Daca te va minti, va fi mai rau pentru tine!

5. Independenta

A face lucrurile impreuna este o necesitate a cuplului. Totusi, uneori, fiecare persoana are nevoie de anumite lucruri sau activitati care o defineau inainte, ca individ.

Ce trebuie facut: doar pentru ca cineva este intr-o relatie nu inseamna ca trebuie sa renunte la toate dorintele personale, aspiratii sau vise.

6. Ras si joaca

Toate relatiile au suisuri si coborasuri, iar viata iti poate face multe surprize neplacute. Dar, daca vei mentine relatia placuta si daca va veti simti bine impreuna, veti putea trece mult mai usor peste aceste probleme.

Ce trebuie facut: uitati-va la comedii, glumiti unul cu celalalt si fiti jucausi. De fiecare data cand iti faci partenerul sa zambeasca, generezi o schimbare fizica si ii permiti organismului sa elibereze dopamina si oxitocina. Asta va face sa va simti mai apropiati unul de celalalt si mai fericiti.

7. Recunoasterea meritelor

Fiecare persoana vrea sa-i fie recunoscute meritele. In relatii deja stabile, uneori, oamenii iau lucrurile foarte usor, ca si cum li s-ar cuveni. Indiferent cat te iubeste cineva, oricine are o limita – un prag de tolerare si de rabdare, si un moment in care se satura sa astepte apreciere.

Ce trebuie facut: cuvinte precum „te rog“ sau „multumesc“ iti pot folosi mai mult decat crezi, pentru a-i arata ca ii recunosti meritele si il respecti. Spune-i ca ii apreciezi eforturile si actiunile. Sustine-l si ajuta-l cand poti.

8. Afectiune

La inceput, toata lumea e indragostita si simte fluturi in stomac. Dar, fara un efort sustinut din partea ambilor parteneri, surescitarea initiala se va diminua treptat si sentimentele placute pot disparea in timp.

Ce trebuie facut: secretul consta in lucrurile mici – tine-l de mana, stai langa el pe canapea, saruta-l cand ajunge acasa si cand pleaca la serviciu, plimba-te cu el sau trimite-i un SMS fara vreun motiv anume, in mijlocul zilei.