1. Comanda pentru tine atunci cand sunteti in restaurant

Ceea ce la inceputul relatiei ar fi putut fi interpretat drept curtoazie, acum este un semn de incercare de controlare a personalitatii. In plus, cine nu-si doreste sa alegea ce vrea sa manance la un moment dat?

2. Nu-i place prietenii/ele tai/le

Prietenii dezvaluie o multime lucruri despre tine, exista chiar si o vorba de duh in aceasta privinta: „Spune-mi cu cine te aduni ca sa-ti spun cine esti". Insa sotul/ia ta nu se intelege deloc cu amicii/ele tai, iar asta nu este de bun pentru continuarea relatiei voastre. Potrivit unui studiu realizat de catre Universitatea din California in cazul in care prietenii apropiati il/o accepta pe iubitul/a ta sunt sanse mari ca relatia voastra sa fie una de durata.

3. Are stil de viata si nu hobby-uri

Obsesia nu este, niciodata, o trasatura fermecatoare a personalitatii. Daca jumatatea ta permite hobby-urilor sa-i acapareze viata atunci nu prea va mai avea timp si pentru tine. Asa ca ii poti cere sa o lase mai pasiunile tale si sa fiti mai mult timp impreuna.

4. Nu face compromisuri

Potrivit psihologilor compromisul este secretul oricarei relatii bune. Studiile realizate de Universitatea din Arizona au scos la iveala un fapt surprinzator: intre compromis si angajamentul pe termen lung intr-o relatie exista o legatura puternica. Acest lucru inseamna ca daca o persoana nu face compromisuri este clar ca nu este decisa sa investeasca prea mult intr-o relatie.

5. Intotdeauna ii tine partea mamei sale

Este extraordinar daca jumatatea ta este apropiata de familia sa, insa daca alege membrii familiei sale in defavoarea ta atunci este timpul sa puneti punct relatiei dintre voi. Un studiu realizat in 2013 la Universitatea Harvard o astfel de atitudine are mai mari sanse de a duce la divort chiar si fata de infidelitate si de problemele financiare.

6. Se poarta nepoliticos cu chelnerul

Indiferent de cat de amabila este o persoana cu tine daca este nepoliticoasa cu chelnerul atunci nu are cum sa fie o persoana buna. Mai devreme sau mai tarziu vei deveni si tu tinta mojiciilor sale. Poate mai devreme decat crezi. Cercetatorii de la Universitatea din San Diego au ajuns la concluzia ca oamenii care sunt lipsiti de politete cu chelnerii sau vanzatorii din magazine au sanse de 200% sa se poarte urat atat cu membrii familiei cat si cu prietenii apropiati.

7. Magia dintre voi a disparut si nimanui nu-i pasa de asta

Orice relatie isi pierde din pasiune odata cu trecerea timpului. Ceea ce inseamna ca ambii parteneri trebuie sa depuna eforturi pentru a se asigura ca ce i-a unit nu se pierde din cauza problemelor de zi cu zi. Cand lucrurile se racesc si nimeni nu face nimic sa indrepte aceasta situatie este timpul ca fiecare sa mearga pe drumul sau.

sursa: Sfatul Parintilor