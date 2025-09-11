Analiza, citată de Defense Romania, este semnată de cercetătorii Luke Coffey și Can Kasapoğlu. Aceștia susțin că o combinație de atacuri cu drone și rachete, dublată de acțiuni limitate la sol, ar putea provoca daune majore infrastructurii militare ruse și ar ridica costurile politice ale agresiunii împotriva Ucrainei. În raport sunt evidențiate opt ținte critice care, dacă ar fi lovite, ar paraliza capacitatea de război a Moscovei.

Canalul Volga-Don – poarta dintre mările strategice

Canalul Volga-Don are 101 kilometri și conectează Marea Caspică de Marea Neagră. Această rută permite Rusiei transferul navelor militare între flotele Caspică și cea din Marea Neagră. În plus, oferă Iranului posibilitatea de a trimite arme către Rusia. Canalul are 13 ecluze greu de distrus, dar un atac reușit ar bloca transporturile maritime. Ar fi o lovitură geopolitică cu efecte atât asupra Moscovei, cât și asupra Teheranului.

Fabrica ruso-iraniană de drone din Tatarstan

În Tatarstan se află fabrica unde sunt produse dronele Shahed, utilizate masiv împotriva Ucrainei. Clădirile sunt greu de distrus complet, însă dependența de energie este punctul slab. Producția se bazează pe centrala termică Nizhnekamsk. Un atac asupra rețelei electrice ar putea opri fabrica pentru perioade îndelungate, reducând capacitatea Rusiei de a folosi aceste arme.

Podurile dintre Crimeea și Rusia – arterele vitale pentru armată

Pe lângă celebrul Pod Kerci, vizat deja de atacuri, alte trei poduri mențin legătura Crimeei cu Rusia: Chonhar, Syvash și Henichesk. Acestea sunt esențiale pentru aprovizionarea trupelor ruse din peninsulă. Raportul menționează că racheta germană Taurus ar fi ideală pentru neutralizarea acestor conexiuni. Distrugerea lor ar tăia fluxul logistic rusesc către Crimeea.

Rețeaua feroviară din Districtul Militar de Vest – punctul nevralgic al transporturilor

Armata rusă se bazează aproape exclusiv pe calea ferată pentru transportul trupelor și echipamentelor. Raportul arată că distrugerea podurilor feroviare, a transformatoarelor și a substațiilor de tracțiune ar genera blocaje masive. Spre deosebire de atacurile punctuale asupra trenurilor, lovirea infrastructurii ar crea un haos de lungă durată, cu impact logistic devastator.

Baza navală din Ochamchire – extinderea rusă în Marea Neagră

După retragerea Flotei Mării Negre din Sevastopol, Rusia construiește un nou port militar în Ochamchire, Abhazia, teritoriu georgian ocupat. Această bază nu este încă protejată și se află în raza dronelor ucrainene. Un atac asupra sa ar bloca extinderea rusă în regiune și ar demonstra capacitatea Ucrainei de a-și extinde raza strategică.

Bazele Flotei Pacificului – vulnerabilități la mii de kilometri distanță

La peste 9.000 de kilometri de Kiev se află bazele Flotei Pacificului, inclusiv cea din Vladivostok. Raportul sugerează că Ucraina ar putea folosi drone containerizate, lansate din nave comerciale. Chiar și un atac parțial reușit ar forța Rusia să redistribuie resursele de apărare pe întreaga flotă, complicând planificarea militară la nivel național.

Punctele de trecere cu China – legături economice critice

Frontiera ruso-chineză este vitală pentru importurile de echipamente și electronice. Două puncte sunt menționate drept esențiale: Manzhouli–Zabaykalsk și Suifenhe–Pogranichny. Prin aceste rute trece aproximativ 60% din traficul feroviar transfrontalier. Raportul subliniază vulnerabilitatea infrastructurii ruse din proximitatea acestor puncte, fără a sugera însă atacuri asupra Chinei.

Transnistria – avanpost izolat al Moscovei

Regiunea separatistă din Republica Moldova găzduiește aproximativ 1.500 de militari ruși. Aceștia ar putea primi întăriri, însă izolarea de restul trupelor Moscovei îi face vulnerabili. O ofensivă ucraineană în Transnistria ar diminua presiunea asupra Odessei și ar oferi Kievului un avantaj strategic. Totuși, ar necesita resurse umane importante, greu de mobilizat în condițiile presiunii militare din estul Ucrainei.

Context politic și implicații regionale

Raportul Hudson Institute descrie aceste ținte ca scenarii teoretice, cu accent pe infrastructura logistică și militară. Totuși, el menționează și implicațiile teritoriale. Republica Moldova consideră Transnistria parte integrantă a teritoriului său. În mod similar, Georgia susține că Abhazia și Osetia de Sud sunt regiuni proprii ocupate. Orice atacuri ar implica inevitabil aceste state, ceea ce ar complica situația politică regională.

