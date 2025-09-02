La 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, China se pregătește să organizeze o amplă paradă militară în centrul Beijingului, eveniment în care un nou tip de armament, descris de surse oficiale drept „cel mai puternic sistem de apărare aeriană cu laser din lume”, ar urma să fie prezentat publicului pentru prima dată.

Parada va avea loc miercuri, pe bulevardul simbolic al Păcii Eterne, și se va desfășura în prezența unor lideri cu greutate pe scena internațională: președintele Rusiei, Vladimir Putin, liderul nord-coreean Kim Jong-un, dar și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian. Este pentru prima oară când cei patru lideri ai unor regimuri considerate de Washington ca formând un potențial „ax al destabilizării” se reunesc într-un astfel de cadru.

Armă nouă, detalii puține

În timpul repetițiilor pentru paradă, înregistrate de presă și difuzate online, a fost observat un camion militar cu opt roți, acoperit cu o prelată verde, despre care se speculează că ar transporta noul sistem laser. Armata Populară de Eliberare (APL) nu a oferit detalii tehnice, dar mai multe surse apropiate Ministerului Apărării chinez sugerează că ar fi vorba despre modelul OW5-A10, cu o putere de 10 kW, destinat interceptării roiurilor de drone.

Conturi de social media afiliate armatei chineze promovează sistemul drept cel mai performant de acest tip la nivel global. Informația nu a fost confirmată independent, iar analiștii militari occidentali privesc cu scepticism entuziasmul afișat de presa chineză.

„De fiecare dată când China prezintă o nouă tehnologie avansată, este util să păstrăm o doză de precauție. Progresul e real, dar întrebarea rămâne: cât de funcțională este tehnologia pe câmpul de luptă?”, a declarat Rob Peters, cercetător în cadrul Heritage Foundation, pentru presa americană.

De la rachete nucleare la drone și lasere

Evenimentul de miercuri este parte a unei serii mai largi de manifestări prin care Beijingul dorește să marcheze nu doar o aniversare istorică, ci și transformările din cadrul propriei doctrine militare. Dacă în 2015 accentul era pus pe rachetele balistice cu rază lungă de acțiune, capabile să atingă teritoriul american, iar în 2019 pe dronele autonome de atac, în 2025 pare să fie rândul tehnologiilor laser și al apărării anti-aeriene de generație nouă.

Alături de sistemul OW5-A10, parada va include și patru tipuri noi de rachete anti-navă din clasa „eagle attack”, precum și arme hipersonice și submarine fără pilot, potrivit presei de stat. Armata chineză susține că toate sistemele prezentate sunt dezvoltate integral în țară și sunt deja în uz activ.

Xi Jinping: diplomație, putere și mesaj global

De-a lungul ultimelor zile, președintele chinez Xi Jinping a fost gazda unui summit diplomatic desfășurat într-unul dintre marile porturi comerciale ale țării, la care au participat lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu și sudul Asiei. Tema centrală: promovarea unei noi ordini internaționale în care China să aibă un rol central, ca alternativă la sistemul dominat de Occident după 1945.

Demonstrația de forță militară vine astfel în completarea unui mesaj mai larg transmis de Xi: China nu mai este doar un actor emergent, ci un pol de putere capabil să impună reguli proprii pe scena internațională.

„Trebuie să respingem mentalitatea de Război Rece, confruntarea și intimidarea”, a afirmat Xi în fața liderilor reuniți la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, pledând pentru o reformă a sistemului internațional și pentru respingerea „standardelor duble” ale marilor puteri occidentale.

„Axa rezistenței”: o realitate sau doar un simbol?

Reuniunea de la Beijing are o valoare simbolică puternică pentru cei care privesc cu îngrijorare apariția unor alianțe alternative la blocurile tradiționale formate în jurul SUA sau al Uniunii Europene. Deși nu există dovezi clare privind o coordonare militară directă între China, Rusia, Coreea de Nord și Iran, prezența simultană a celor patru lideri la același eveniment ridică semne de întrebare.

