Moment surprinzător la hotel

Putin a participat pe 3 septembrie la parada militară de la Beijing, alături de liderii Xi Jinping și Kim Jong Un. Informația privind păpușile Labubu a fost relatată de South China Morning Post, care citează surse din media afiliată Kremlinului.

Videoclipuri postate de jurnalistul rus Pavel Zarubin surprind momentul în care ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, întreabă: „Unde este Labubu?” în timp ce verifica camera de hotel a președintelui. În imagini se pot observa păpuși îmbrăcate în costume tradiționale chinezești, statui de lei dansatori și figurine panda inspirate de tradiția rusească Matrioșka, oferind un contrast surprinzător cu imaginea publică de „om dur” a lui Putin.

Reacția media chinezească

Tabloidul Global Times, controlat de Partidul Comunist Chinez, a relatat și el faptul că Lavrov a observat lipsa jucăriei Labubu și a întrebat despre prezența acesteia în camera președintelui rus. Publicația a prezentat gestul drept un detaliu inedit, care „umanizează” imaginea liderului de la Kremlin.

Putin a petrecut patru zile în China, participând la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin și la parada militară de la Beijing, organizată pentru a marca sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Kremlinul a descris vizita drept „complet fără precedent”.

Site-ul chinez adaugă și speculații potrivit cărora Putin ar fi fost însoțit de nepoata sa, care ar vorbi fluent mandarină, însă nu există fotografii sau materiale video care să confirme acest lucru.