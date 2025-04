Actiunile pot vorbi mai tare decat cuvintele, dar comunicarea ramane esentiala in orice relatie sanatoasa. In aceasta perioada, suntem mai deschisi sa vorbim sincer despre ceea ce simtim. Nu mai este loc pentru interactiuni superficiale, deoarece Mercur cel vorbaret intra in indraznetul Berbec. Autenticitatea si exprimarea sincera atrag partenerii potriviti si intaresc legaturile existente, mai ales sub influenta conexiunii dintre Luna si Pluto de astazi. Atunci cand imbratisam vulnerabilitatea, cream spatiu pentru conexiuni reale, legaturi romantice mai profunde si oportunitati pentru ca iubirea autentica sa infloreasca.