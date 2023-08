Grapefruitul face parte din familia citricelor, bogat în nutrienți, antioxidanți și fibre, ceea ce îl face unul dintre cele mai sănătoase fructe pe care le poți consumă. Studiile au demonstrat că grapefruitul furnizează o mulțime de beneficii pentru sănătate, inclusiv în ceea ce privește scăderea în greutate și reducerea riscului de boli de inima.

Este un fruct citric originar din Insulele Barbados. Grapefruitul crește în zone cu climă caldă. Arborele de grapefruit este foarte înalt, poate atinge și 13 metri, în funcție de zona în care crește. Miezul fructului poate fi amar, însă doar din cauza membranei care învelește fiecare felie de fruct. După îndepărtarea membranei, gustul este senzațional - dulce-acrișor.

Iată cele mai cunoscute beneficii pentru sănătate la consumul de grapefruit .

1. Sărac în calorii și bogat în nutrienți

Este un fruct care trebuie inclus în orice dietă datorită conținutului bogat în nutrienți și sărac în calorii. Furnizează o cantitate decentă de fibre și peste 15 vitamine și minerale benefice. Iată cei mai importanți nutrienți continuti într-o jumătate de graprefruit: 52 calorii, 13g carbohidrați, 1g proteină, 2g fibre, 65% din necesarul zilnic de vitamina C, 28% din necesarul zilnic de vitamina A, 5% din necesarul zilnic de potasiu, 4% din necesarul zilnic de tiamină, 4% din necesarul zilnic de acid folic, 4% din necesarul zilnic de magneziu.

În plus, fructul conține câțiva antioxidanți foarte puternici care sunt responsabili pentru multe din beneficiile pentru sănătate furnizate de el.

2. Întărește sistemul imunitar

Datorită conținutului sau bogat în vitamina C – care are proprietăți antioxidante ce protejează celulele de bacterii și viruși– grapefrutul este excelent pentru îmbunătățirea funcționarii sistemului imunitar. De altfel, mai multe studii au demonstrat că vitamina C ajută oamenii să se recupereze mai repede după o gripă sau răceală.

Multe alte vitamine și minerale din grapefruit sunt cunoscute pentru sprijinul sistemului imunitar, prin ele numărându-se și vitamina A care protejează împotriva inflamațiilor și a infecțiilor.

În plus, grapefruitul conține cantități mici de vitamina B, zinc, cupru și fier, care împreună sprijină funcționarea sistemului imunitar. Totopdate aceste elemente, menține integritatea pielii care acționează că o barieră protectivă împotriva infecțiilor.

3. Ajută la controlul apetitului

Grapefrutul conține o cantitate decentă de fibre, 4g la un fruct de mărime medie.

Studiile au demonstrat că o dietă bogată în fibre ajută la crearea sentimentului de sățietate.Ceea ce înseamnă că un consum adecvat de fibre te ajută să mănânci mai puține calorii datorită faptului că îți va fi mai puțînă foame de-a lungul zile.

4. Ajută la scăderea în greutate

Grapefruitul este un fruct ce ajută la scăderea în greutate. Mai multe dintre proprietățile sale sunt legate de slăbire, în special conținutul și fibre care susțîn sățietatea și reducerea consumului de calorii.

Pe lângă numărul mic de calorii, fructul conține multă aoa, o altă caracteristică cunoscută că ajută la reducerea greutățîi corporale.

5. Ajută la prevenirea rezistenței la insulină și a diabetului

Consumul regulat de grapefruit are potențialul de a preveni rezistență la insulină, care duce la diabet.

Rezistență la insulină apare atunci când celulele nu mai răspund la insulină – este un hormon care reglează multe dintre procesele organismului. Spre exemplu, este implicată în multe aspecte ale metabolismului însă este cel ami cunoscută pentru rolul pe care îl are în controlul zahărului din sânge.

Rezistență la ubsulina are că efect atât o cantitate mai mare de insulină cât și un nivel mai ridicat de zahăr în sânge, doi factori de risc pentru diabetul de tip 2.

Consumul de grapefruit ajută la controlul nivelului de insulină, adică reduce șansele de a deveni rezistent la insulină.

6. Îmbunătățește sănătatea inimii

Consumul de grapefruit reduce riscul a doi factori de risc pentru bolile de inima, adică hipertensiunea și colesterolul. Acest lucru se datorează nutrienților importanți pe care îi conține fructul și care joacă un rol important în menținerea funcționarii corespunzătoare a inimii.

În primul rând, grapefruitul conține din abundență potasiu, un mineral responsabil pentru multe aspecte privind sănătatea inimii. O doză zilnică adecvanta de potasiu este asociată cu scăderea hipertensiunii și, totodată, cu reducerea riscului de deces din cauza bolilor de inima.

În al doilea rând, fibrele din grapefruit îmbunătățesc sănătatea inimii de vreme ce un consum ridicat de fibre este asociat cu o scădere a tensiunii arterială și a nivelului colesterolului.

De altfel, cercetătorii susțîn că adăugarea fructelor bogate în antioxidanți și fibre, precum grapefruitul, în dietă ajută la protecția împotriva bolilor de inima și a atacului de cord.

7. Conține antioxidanți puternici

În grapefruit se găsesc diferiți antioxidanți puternici ce oferă beneficii pentru sănătate, inclusiv reducerea riscului de diverse boli. Antioxidanții protejează celulele de atacul radicalilor liberi.

Iată o lista cu cei mai puternici antioxidanți continuti de grapefruit:

– vitamina C: protejează celulele împotriva unor afecțiuni ce ar putea duce la boli ale inimii sau cancer;

– betacaroten: este convertit în corp în vitamina A care ajută la reducerea riscului de boli cronice, inclusiv afecțiuni ale inimii, cancer și a unor boli ale ochilor că de exemplu degenerare maculară;

– licopen: cunoscut pentru abilitatea de a preveni dezvoltarea unor anumite forme de cancer, în special cancer la prostată. De asemenea, încetinește dezvoltarea unor tumori și reduce efectele secundare ale tranatemntelor împotriva cancerului;

– flavonoide: au proprietăți antiinflamatorii care reduc hipertensiunea și nivelul colesterolului, ceea ce înseamnă un risc scăzut de boli ale inimii.

8. Reduce riscul de pietre la rinichi

Consumul de grapefruit reduce riscul de formare a pietrelor la rinichi, care rezultă din acumularea de deșeuri în rinichi. Aceste acumulări vin că urmare a metabolismului și sunt filtrate de rinichi și eliminate prin urină. Însă atunci când se cristalizează în rinchi se transformă în pietre. Acidul citric din grapefruit previne cirstalizarea lor și de aceea sunt eliminate ușor din corp.

În plus, acidul citric are proprietatea de a crește volumul și ph-ul urine, creând un mediu mai puțîn propice formării de pietre la rinichi.

9. Hidratant

Cum grapefruitul conține apă este și hidratant, de fapt apă atârnă cel mai gru în fruct. El conține 118ml de apă ceea ce înseamnă aproximativ 88% din greutatea să totală.

Chiar dacă cea mai bună modalitate de a te hidrata este să bei apă, consumul de fructe bogate în apă este, de asemenea, de ajutor.

10. Este ușor de adăugat în dietă

Nu necesită preparare așa că este ușor de adăugat în orice dietă. Chiar și atunci când ai o viață extrem de ocupată tot îți găseșți timp pentru a mânca un grapefruit, fără să îți consume prea mult timp.

Îl poți consumă de unul singur, în salate, că alternativă la un deșert nesănătos, sub formă de smothie sau îl poți consumă la micul dejun.

Grapefruitul nu este pentru toată lumea

Există și persoane care, din motive întemeiate, nu pot consuma acest fruct extraordinar.

Interacțiuni cu medicamentele

În cazul unor persoane aflate pe tratament nu este recomandat să mănânce (sau să bea suc) de grapefruit. Pentru că are în componentă substanțe care inhibă citocromul P450, o enzima pe care organismul o folosește pentru metabolizarea anumitor pastile.

Eroziunea smalțului dentar

În unele cazul consumul de grapefruit are că efect erodarea smalțului dinților. Acidul citric afectează smalțul dinților, mai ales dacă mănânci excesiv grapefruit. Mai ales dacă ai o dantură sensibilă, trebuie să eviți fructele acide. Dacă, totuși, grapefruitul este printre alimentele tale favorite iată ce poți face pentru a-ți proteja smalțul dinților:

– nu suge niciodată grapefruitul și alte fructe acide și evita să le pui direct pe dinți;

– clătește-ți gură cu apă după ce ai mâncat fructe și evita periajul dinților în următoarele 30 de minute;

– mănâncă fructe cu cașcaval. În acest fel este neutralizat acidul din gură și crește producția de salivă.