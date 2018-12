Rareş Bogdan, anunţ îngrijorător pe final de an: "Vă rog, nu cădeți în capcana asta!"

Rares Bogdan

Rareş Bogdan a emis ipoteze şocante, pe final de an.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, joi seară, că a trimis preşedintelui Klaus Iohannis documentele pentru finalizarea procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazăr. De asemenea, a trimis şi documentele pentru numirea celor cinci procurori respinşi, printre care şi Adina Florea la şefia DNA.

Rareş Bogdan spune că "Toader vrea să-l mature pe procurorul general".

"Final de an de o temperatură incredibilă. În România, infractorii joacă după principiul totul sau nimic. Mai au un pic și confiscă totul. Mai rău ca Armata Roșie, căci nu mai cere nimeni "davai ceas”, ci smulge. De la Nistru pân' la Don Davai ceas, davai palton, spunea Constantin Tănase. Dar PSD nu se mai obosește să ceară, ci ia totul. Toader vrea să-l mature pe procurorul general. Formal a cerut, dar probabil urmează un scenariu tras la indigo după revocarea lui Kovesi, vor să-l forţeze pe președinte prin CCR. Nu mă îndoiesc că vor activa iar rețeta. Prin cererea de revocare, ministrul Justiției ignoră recomandările GRECO, ale Comisiei de la Veneţia, ale Raportului MCV, ale Parlamentului European. Toate aceste instituții au cerut oprirea acţiunilor care afectează statul de drept.

Vă reamintesc, nici CSM nu a avizat favorabil revocarea. Se va ajunge iar la CCR, care, însă, are în mărutaie două bube: un judecător nu îndeplinește condițiile de vechime in activitatea juridică sau la catedră, de 18 ani (Maya) si un judecător al cărui mandat va fi mai lung de 9 ani, ceea ce contravine unei decizii CCR din martie anul acesta. Problema este asta: cine să constate că CCR funcționează iegal? Dacă sentințele ICCJ pot fi invalidate pe motiv că decidenții, adică acele completuri de 5, sunt ilegale, de ce nu sunt nule și deciziile CCR? Vă întreb pe dvs: există o instanță care poate constata, formal, decisiv, că hotărârile CCR nu sunt valide? Da, există. Există o instanță superioară care poate constata că în România nu sunt respectate principiile statului de drept, iar aceasta este Curtea de justiție a UE. CCR este arma fatală din mâna PSD-ALDE și nu vor renuna la ea. Preferă, poate, să scoată România din UE. CCR are pe masă protocoalele Parchet-SRI, pe care, daca le pulverizează, se vor revizui sute de dosare de corupție. O informație tare de tot: Washingtonul și UE cer premierului să uite de amnistie si gratiere, căci statul de drept nu se tranzacționeză. Să i-o spună și lui Dragnea!", a spus Rareş Bogdan, joi seară.

Realizatorul "Jocuri de putere" spune că România trebuie să rămână aproape de SUA.

"Depărtarea de UE ne lasă în mâinile rușilor. De unde să știe Europa că ne dorim să rămânem aici? Au nevoie de un semnal: că regulile sunt respectate. Și regulile sunt acestea: justiție independentă, democrație consolidată. Fără această dovadă, transmitem un semnal extrem de puternic. Și care este riscul? Riscul este că dacă noi cădem de pe hartă, nu ne va face bine nimeni cu forța. America nu ne va face bine cu forța. America este prietena noastră. Vă rog, nu cădeți în capcana asta, de a-i crede pe cei care spun că America e departe, iar Rusia aproape. Nu vrem să avem destinul Republicii Moldova. Sau vrem? Asta doresc 18 milioane de români? Sau câți om mai fi. Încă ceva: vrea UE ca la șefia ei să existe un stat incert, măcinat de corupție?", a încheiat, retoric, Rareş Bogdan.