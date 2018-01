PSD a decis: Cercetații penal pot fi miniștri. Dragnea: Am hotărât să ne facem noi Guvernul!

Conducerea PSD a stabilit, luni, în ședința Comitetului Executiv Național, că membrii cercetați penal pot fi miniștri. Liviu Dragnea a avut și o explicație: ”Am hotărât să ne facem noi Guvernul, nu alte instituții”. Totodată, vineri, în cadrul altui CExN, se va vota lista de miniștri. Înainte de ședință, un lider vehiculat pentru a prelua un minister important a declarat pentru realitatea.net că nu se va finaliza astăzi componența Executivului, în ședința de partid, întrucât nici până acum nu au avut loc discuții intr-un cadru ”organizat”. Mai mult, fiecare ministru propus va trebui să aibă susținerea filialei din care provine, iar apoi, să fie votat în CexN. Potrivit unui alt membru din CExN, este foarte posibil ca Rovana Plumb să obțină un post de vicepremier. Explicația? ”La cât l-a tot lăudat pe Liviu Dragnea în ultimul timp, e posibil să obțină acest portofoliu”, a spus acesta, pentru realitatea.net.

Ședința s-a terminat în jurul orei 19.00. La final, Liviu Dragnea a făcut declarații.

Întrebat dacă membrii cercetați penal vor face parte din Guvern, acesta a răspuns simplu: ”Da, pentru că am hotărât să ne facem singuri Guvernul, și nu alte instituții”. Solicitat să spună dacă prezența lui Paul Stănescu în Guvern depinde decizia ÎCCJ de joi, șeful PSD a fost tranșant: ”V-am spus că am hotărât să ţinem cont de voturile românilor din decembrie anul trecut şi să ne facem noi Guvernul”

Ce declarații a făcut Dragnea înainte de ședință

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat luni că în şedinţa Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adăugând că, în cazul în care s-ar stabili în cursul acestei zile viitorul Cabinet, coaliţia s-ar grăbi.

''Părerea unanimă a fost că ne-am grăbi dacă astăzi am stabili nişte miniştri. Nu discutăm despre ministere şi miniştri astăzi. Am discutat ieri despre programul de guvernare. Azi am avut o întâlnire cu colegii de la ALDE, premierul Viorica Dăncilă. Am discutat despre Declaraţia 600'', a spus Dragnea, la sediul PSD.

Liviu Dragnea a mai anunţat că urmează să fie actualizat şi programul de Guvernare. "Nu vor fi modificări mari sau multe. E vora de actualizare. Nu mai puteau să rămână în program măsuri cu termenul 2017", a spus acesta, adăugând că atunci când vor fi gata modificările vor fi anunţate.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost întrebat, luni, de jurnalişti dacă în noul guvern vor fi miniştri dintre persoanele cercetate de DNA, el replicând că, dacă spune ceea ce gândeşte, vor sări ”gardienii justiţiei” să îl acuze că face presiuni. ”Dacă mă lansez într-o analiză şi dacă aş spune exact ce gândesc, bineînţeles că veţi sări şi dumneavoastră, şi unii din aşa-zişii gardieni ai justiţiei vor sări că fac presiuni, dar nu au sărit când procurorul general ameninţa CCR”, le-a spus Liviu Dragnea jurnaliştilor.

Întrebat, de asemenea, dacă va fi un guvern ”fără epoleţi”, liderul PSD a răspuns zâmbind: ”Mai pot eu să fiu sigur? Sigur, premierul nu”.

Miniştrii Cabinetului Dăncilă vor fi validaţi, vineri, în forurile statutare ale celor două partide de guvernare.

Cine va face parte din Guvern

Guvernul Dancilă ar urma să aibă aceeași structură ca fostul Executiv Tudose, respectiv premier, 3 vicepremieri, dintre care unul fără portofoliu, 26 de miniștri, dintre care doi delegati.

Astfel, miniştrii fideli lui Mihai Tudose ar urma să părăsească Guvernul, ALDE îşi va păstra portofoliile, iar câţiva miniştri controversaţi vor pleca. De asemenea, se va face loc unor oameni vechi din PSD, cum ar fi Ecaterina Andronescu, cea care a refuzat propunerea să fie premier, dar care ar putea prelua funcţia de ministru al Educaţiei, în locul lui Liviu POP.

Totodată, Florian Bodog, ministrul Sănătății va pleca din Guvern, iar în locul său ar urma să vină Rodica Nassar, acum secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

ALDE îşi va păstra portofoliile. Graţiela Gavrilescu, vicepremier şi ministrul Mediului, ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie, și Toma Petcu, ministrul Energiei, potrivit unor surse din PSD.

Vor fi păstraţi Carmen Dan (Interne), Paul Stănescu (vicepremier şi dezvoltare), Mihai Fifor(Apărare), Lia Olguţa Vasliescu (Muncă), Petre Daea(Agricultură), Tudorel Toader (Justiție), Ilan Laufer(IMM) Andreea Păstârnac(Românii de Pretutindeni) Lucian Georgescu (Cercetare), Lucian Sova (Comunicatii). Reamintim că şi Mihai Fifor a refuzat propunerea de premier, la fel cum a făcut şi Ecaterina Andronescu.

În schimb, vor pleca Lucian Romaşcanu(Cultură) Felix Stroe(Transporturi), Mircea Titus Dobre(Turism) sau Gabriel Petrea(Dialog social), miniştrii care i-au fost fideli lui Mihai Tudose.

O revenire in Guvern ar putea fi cea a lui Ionut Vulpescu, fost ministru al Culturii in Executivul Grindeanu, care ar putea sa il inlocuiasca astfel pe Lucian Romascanu. O alta revenire in Guvern ar putea fi cea a lui Eugen Teodorovici, fost ministru al Fondurilor Europene si ministru al Finantelor in Guvernul Ponta. Teodorovici este, de altfel, propunerea PSD Tulcea pentru functia de ministru al Finantelor sau pentru un portofoliu la Ministerul Fondurilor Europene.

La Ministerul Transporturilor, ar putea reveni pe funcție fostul ministru Razvan Cuc, dar pentru acest portofoliu a mai fost vehiculat și numele deputatului PSD Sorin Bota.