Plângere penală împotriva lui Vâlcov în scandalul fișei medicale

Ioana Mates, avocata lui Sandel Matei, cel caruia consilierul de stat Darius Valcov, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru 3 infractiuni de coruptie, i-a publicat fisa medicala, a explicat pentru Ziare.com ce demersuri va face clientul sau in acest caz.

Este vorba de o sesizare la Ministerul Muncii, plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCA), o actiune in instanta si o plangere penala, notează Ziare.com.

Sesizarea la Ministerul Muncii are legatura cu faptul ca datele publicate de consilierul de stat Darius Valcov sunt din dosarul depus in 2016 la Casa de Pensii, institutie aflata in subordinea ministerului. "Este vorba de incalcarea secretului profesional si a celor care privesc datele cu caracter nepublic. Cerem sa se faca o ancheta interna", explica Mates.

In cazul ANSPDCA, avocata arata ca Valcov a incalcat prevederile legale cand a publicat datele medicale, dar si cand a facut publica adresa de domiciliu a lui Sandel Matei. "Acest lucru este foarte grav. Poate face obiectul unor actiuni fara precedent", arata Mates.

Actiunile din instanta sunt legate in prima faza pentru a bloca diseminarea informatiilor personale publicate de Valcov, datele medicale si adresa, dar si a comentariilor negative din mediul online.