Odă pentru Darius Vâlcov, în presa locală din Olt: ”Ar fi un fel de ”Putin” al nostru”

Gazeta Oltului, un ziar local din județul din care provine Darius Vâlcov, i-a dedicat acestuia o adevărată odă, un material elogios, în care se precizează că ”Darius Vâlcov poate fi omul de care are nevoie România acum, ar fi un fel de „Putin” al nostru care să pună interesele naționale deasupra acelora din afară: grupuri de interese, multinaționale, vecini incomozi”.

Materialul este semnat de Paul Dobrescu care menționează: ”Eu cred în Darius Vâlcov, sunt dispus să-i iert toate cele rele făcute, să-l „grațiez”sau să-i amnistiez aceste fapte de care este acuzat”.

Pentru acuratețe, redăm editorialul așa cum a fost scris:

”Vrem, nu vrem, slătineanul Darius Vâlcov este una dintre cele mai controversate persoane aflate la nivelul de sus al politicii românești actuale.

Pare ciudat și curios pentru unii faptul că, un condamnat de drept comun (alții spun că această condamnare nedefinitivă este dată din interese politice sau economice mari!!!) Darius Vâlcov, a ajuns să conducă de ceva timp, de fapt, România. Sunt mulți români, de la cei considerați „de jos”, până la cei aflați în vârful politic, economic sau de mare influență al țării, care au păreri opuse despre Darius Vâlcov. Cuvintele grele: impostor, penal, escroc, hoț, delapidator, trădător de țară, mafiot, s.a , sunt „pansate” și combătute de alții, la modul pozitiv: patriot, victimă politică, minte luminată, luptător pentru interesele românilor, sclipitor politic, executat că nu e trădător, un „Putin” al României, s.a.

Cotidianul „Gazeta Oltului” și, implicit, personal îl cunoaștem foarte bine pe Darius Vâlcov, fiind prima publicație locală, care l-a găzduit în paginile sale, chiar la debutul său imaculat în viața politică din Olt. Ulterior interesele, anturajul, unele fapte ale acestuia în cadrul Primăriei Slatina n-au fost acceptate de noi, drept pentru care relațiile noastre n-au fost bune, în toți acești ani. Publicația „Gazeta Oltului” a prezentat în paginile sale foarte multe materiale negative , dar și pozitive din activitatea primarului și omului politic Darius Vâlcov. Nu suntem în măsură să decidem dacă faptele de care este incriminat sunt reale, adevărate și ilegale. Dar o justiție corectă poate da un verdict în aceste dosare penale privitoare la Darius Vâlcov. Personal, cu ocazia unei importante festivități a „Gazeta Oltului”, public, i-am prezis un viitor mare lui Darius Vâlcov:… ministru, prim ministru și chiar președinte al României. Mulți m-au privit cu suspiciune și chiar cu…atac de panică, că exagerez sau bat câmpii!, dar în discursul meu am adăugat un amendament important: „dacă nu-l ajunge trecutul din urmă și nu-l mușcă rău cei din anturajul său”.

Am apreciat la Darius Vâlcov, în primul rând, capacitățile sale intelectuale mult peste media actuală a clasei politice românești: cunoscător a mai multor limbi străine, un bun și pătrunzător orator, vizionar atent al economiei mondiale, pragmatic și dominator în relațiile de orice fel. Darius Vâlcov poate fi omul de care are nevoie România acum, ar fi un fel de „Putin” al nostru care să pună interesele naționale deasupra acelora din afară: grupuri de interese, multinaționale, vecini incomozi sau hrăpăreți…. Vâlcov al nostru este cu un „cap”peste tot ce avem noi acum în clasa noastră politică și lumea nu-i proastă, vede și-și pune întrebarea: „Bine, bine, și Putin este acuzat că are miliarde în cont și este cel mai iubit rus din toate timpurile moderne”, de ce nu trebuie lăsat un om ca Vâlcov să conducă România cu o mână puternică și o mai mare autoritate în relațiile internaționale unde am devenit bătaia de joc a tuturor?! Sunt mari interese economice în joc: Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, Roșia Montană, zăcămintele de gaze și petrol din Marea Neagră, sistemele hidroelectrice și nucleare, dotarea cu tehnică militară și armament. Cine le coordonează și la nivelul cel mai înalt? Slătineanul Darius Vâlcov! Cine se luptă pentru a prinde cea mai mare bucată din „cașcaval”? Americanii, evreii, europenii (nemții, francezii, s.a), asiaticii (chinezii, japonezii), rușii…! Iată de ce, Darius Vâlcov este sprijinit, dorit, protejat, apărat de unii și dezonorat, hulit, „penal”, scos din joc sau „lichidat” politic de alții!. Eu cred în Darius Vâlcov, sunt dispus să-i iert toate cele rele făcute, să-l „grațiez”sau să-i amnistiez aceste fapte de care este acuzat… Îl prefer să conducă, România, dacă poate fi omul care să pună această țară pe un postament care să ne dea demnitatea și respectul furate, încrederea și liniștea de care avem nevoie, stabilitatea și predictibilitatea care ne lipsesc, bogăția și independența care ne-au fost furate!

Este un punct personal de vedere pe care, din ce în ce mai mult, îl împărtășesc tot mai mulți români: VREM UN OM TÂNĂR, PUTERNIC, VERTICAL, DUR, INTELIGENT, EXPERIMENTAT ȘI…„JUCĂTOR” ÎN FRUNTEA ROMÂNIEI!”.