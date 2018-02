O pacientă de la Iaşi bolnavă de cancer a murit după ce a luat gripă din spital

O pacientă de la Iaşi bolnavă de cancer a murit după ce a luat gripa din spital

O femeie bolnava de leucemie, internata la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi, a murit, luni seara, dupa ce fusese diagnosticata si cu virusul gripal AH1N1.

"O pacienta de-a noastra, care suferea de leucemie, a decedat astazi. Ea era intubata, dupa ce fusese diagnosticata si cu virusul AH1N1", a declarat, luni seara, Gabriel Dimofte, directorul medical de la IRO Iasi.



Luni dimineata, reprezentantii unitatii medicale iesene au mentionat ca 11 pacienti bolnavi de cancer au fost diagnosticati si cu virusul gripal, iar, dintre acestia, cinci erau in stare grava. De asemenea, dintre cei cinci, trei au fost intubati, scrie ziare.com.



Mai mult, conducerea IRO Iasi a precizat ca au fost instituite restrictii de acces in intreg Institutul, iar atat pacientii, cat si personalul se afla sub monitorizare.