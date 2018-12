Nutella în vremea dezastrului. Ministrul vedetă al Italiei face o gafă majoră pe rețelele sociale

Un selfie cu o felie de pâine unsă cu cremă de ciocolată i-a adus multe comentarii tăioase ministrului de Interne al Italiei Matteo Salvini, altfel, un politician care a știut să profite de rețelele sociale pentru a-și crește popularitatea.

”Ziua de Sfântul Ștefan la mine începe așa. La voi???”, a scris Matteo Salvini, ministrul de Interne al Italiei, pe Twitter, alături de o fotografie făcută în timp ce mușcă dintr-o felie de pâine cu Nutella.



Veselia ministrului a venit însă în contrast cu evenimentele din Italia - un cutremur în Sicilia și un asasinat cutremurător în Pesaro, așa că italienii l-au taxat rapid.

„La noi începe cu uciderea, la Pesaro, a unui colaborator al justiției, aflat sub protecție și un cutremur cu magnitudinea de 4,8, care ne face să stăm cu grijă pentru frații noștri sicilieni”, i-a răspuns un utilizator, potrivit Rotalianul.com.

„Eu m-am trezit la 3:19, dar viața e făcută de priorități, se știe”, scrie în mod sarcastic un alt utilizator, care este rezident în Catania, zona afectată de cutremurul din această dimineață.

Printre criticile aduse lui Salvini, se află și cea din partea primarului din Pesaro, Matteo Ricci, în legătură cu omuciderea unui martor sub protecție: „Dragă Ministru Salvini, avem orașul Pesaro șocat de omuciderea unui om sub protecție, fratele unui martor sub protecție. Când a terminat cu pâinea și Nutella, am vrea să avem câteva informații și asigurări. Vă mulțumesc!”.

Copleșit de comentariile negative la postarea sa, Ministrul Salvini a revenit pe parcursul zilei cu alte trei postări legate de cutremurul din Catania, două distribuite de pe pagina oficială a pompierilor iar al treilea pentru a le mulțumi celor peste 100 de pompieri care muncesc printre dărâmături de azi-dimineață în continuu.