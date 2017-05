Mitică Dragomir și Mircea Sandu află azi dacă ajung în spatele gratiilor

Mitică Dragomir și Mircea Sandu, cei care au condus ani în șir destinele fotbalului românesc, află dacă ajung în spatele gratiilor. Cei doi au primit o condamnare de 3 ani cu suspendare în primă instanţă, iar acum este ultimul termen la Curtea de Apel.

Problemele penale li se trag de la scandalul dezafilierii echipei Universitatea Craiova. În primă instanță, judecătorii au dictat 3 ani de închisoare, dar cu suspendare.

Curtea de Apel București are programat astăzi, 17 mai, un nou termen în dosarul privind dezafilierea de către FRF a clubului Universitatea Craiova.

Mircea Sandu, fost șef la FRF, și Dumitru Dragomir, ex-conducător la LPF, se vor afla azi în sala de judecată pentru ultimul termen în procesul care datează de patru ani.

La ședința de astăzi se va intra în ultimele discuții de fond, iar inculpații vor avea ultimul cuvânt. După acest termen, instanța va rămâne în pronunțare.

Adrian Mititelu abia așteaptă soluția. "Sunt fericit că după 6 ani am ajuns la final. Va trebui să mai așteptăm pentru decizie. Eu am făcut închisoare financiară 6 ani, nu vă închipuiți prin ce am trecut. Ei probabil că vor face doar câteva luni, pentru că va veni grațierea", spunea olteanul, la termenul de pe 5 mai.

În 2013, Mircea Sandu și Dumitru Dragomir au fost trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie, în dosarul privind dezafilierea echipei de fotbal Universitatea Craiova. Cei doi au fost acuzați de abuz în serviciu și trafic de influență.