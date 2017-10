De ce refuză părinţii vaccinarea? O nouă teorie a conspiraţiei, lansată de un medic de familie

Medicul de familie Dana Mihaela Grama-Ciobanu a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea.net despre vaccinarea copiilor în România. Aceasta spune că părinţii care refuză vaccinarea nu au argumente reale şi de cele mai multe ori nici nu ştiu exact despre ce vaccin este vorba şi ce face el. De asemenea, medicul mai spune că, dacă oamenilor le plac conspiraţiile, propune şi o altă abordare. "Vaccinul ROR urma să fie scos din producţie deoarece se estima că în 10-20 de ani nu ar mai fi fost nevoie de vaccinare. Unde este interesul financiar al companiilor, menţionat de adepţii teoriei?", este întrebarea pe care o ridică medicul.

Medicul de familie Dana Mihaela Grama-Ciobanu susţine vaccinarea şi spune că "vaccinul este victima propriului succes". Aceasta a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea.net despre vaccin şi vaccinare, precizând că cele mai multe informaţii sunt scoase din context.

Medicul face un apel către toţi părinţii care refuză vaccinarea. "Toţi adepţii nevaccinării să meargă într-o secţie de Boli Infecţioase, de exemplu Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş, şi să vadă măcar un singur caz de boală atunci când îmi răspund "nu mă tem de boala, mă tem de vaccin"", a declarat medicul pentru Realitatea.net.

Cât despre încrederea în vaccin, Dana Mihaela Grama-Ciobanu vorbeşte şi din postura de mamă. "Şi poate argumentul suprem privind încrederea mea în vaccinare: băiatul meu de doi ani este complet vaccinat şi cu vaccinări opţionale în curs", a precizat medicul.

De ce refuză părinţii vaccinarea? Care sunt argumentele lor?

În cadrul activităţii mele sunt pusă frecvent în situaţia de a discuta despre vaccinare. Din statistica personală aproximativ 5% dintre părinţii refuză să-şi vaccineze copiii şi, spre surprinderea mea, mulţi nici nu ştiu de ce. Există câteva "argumente", aceleaşi 2-3, pe care le tot aud şi care sunt şi cele vehiculate în mediul online: suprasolicitarea sistemului imunitar, conţinutul de substanţe toxice, teama de reacţiile adverse. La baza lor stă teama... şi inducând teamă putem manipula mai uşor. Şi teama în legătură cu ceva extrem de important: propriul copil. Am întâlnit şi părinţi care refuzau, deşi nu ştiau ce boli previn vaccinurile respective. În discuţiile mele cu ei pun accentul pe următoarele idei. A nu face ceva înseamnă o responsabilitate la fel de mare cu a face ceva (a nu vaccina vs a vaccina). Dacă asupra vaccinurilor "planează" atâtea suspiciuni, să citească despre boli şi să vadă apoi dacă se tem sau nu de ele.

Aţi cunoscut vreun părinte care să spună că din cauza vaccinului copilul suferă de o anumită afecţiune?

Nu ştiu cazuri concrete de reacţii adverse severe la vaccin. Nici părinţii nu ştiu concret, dar îmi dau exemplu cum că "au auzit că". Reacţiile de tip şoc anafilactic pot apărea de la orice: alune, înţepătura de albina, novocalmin, Penicilină deci nu le-a consideră o particularitate a vaccinării.

Sunt scoase din context informaţiile despre vaccin?

Foarte multe informaţii sunt scoase din context şi reinterpretate. Îmi vine în minte un exemplu, care nu îmi aparţine, dar mi se pare ilustrativ. Se spune într-un tratat de specialitate că virusul rujeolos este un virus "instabil". Se adaugă următoarea completare în articolele antivaccinare: este un virus instabil, deci poate să sufere mutaţii, deci este inutilă vaccinarea împotriva lui. Completarea reală este: este un virus instabil în mediul exterior deci se transmite doar direct de la om la om. Este o denaturare a sensului din necunoaştere sau deliberată?!

Este vorba şi de o teorie a conspiraţiei?

Admiţând teoria conspiraţiei, propun o altă perspectivă a ei şi dau următorul exemplu: vaccinul ROR urma să fie scos din producţie deoarece se estima că în 10-20 de ani nu ar mai fi fost nevoie de vaccinare. Unde este interesul financiar al companiilor menţionat de adepţii teoriei? Ce este mai profitabil: să mai produci 20 ani sau să laşi zvonuri să circule şi epidemiile să inflorească, astfel încât să produci o sută de ani poate. Dacă nu am mai văzut bolile, am uitat de ce am început să facem vaccinurile. Un profesor de-al meu spunea, pe bună dreptate, că vaccinul este victima propriului succes.

Legea vaccinării, adoptată de Senat

Reamintim că LEGEA VACCINĂRII a fost adoptată de Senat. Părinții care vor refuza vaccinarea obligatorie a copiilor lor vor risca amenzi de până la 10.000 de lei. Totuși, ca să se aplice, actul trebuie să treacă nu numai de Senat, ci și de Camera Deputaților.

Răspunderea pentru prezentarea copiilor la vaccinare va aparține părinților, reprezentanților legali sau persoanelor care cresc și îngrijesc copii în baza unei măsuri de protecție socială. Concret, documentul prevede că, atunci când vine vorba de vaccinările obligatorii, consimțământul va fi considerat ca fiind dat din oficiu. Totuși, părinții vor putea să refuze în scris vaccinarea obligatorie.