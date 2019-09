Consumul de canabis, legalizat în capitala Australiei

Teritoriul Capitalei Australiene (Australian Capital Territory - ACT) a devenit prima jurisdicţie din această ţară care a legalizat consumul de canabis pentru uz personal, informează Xinhua.

Adunarea legislativă din acest teritoriu administrativ australian, în care este situată capitala Canberra, a votat recent pentru a legaliza deţinerea, utilizarea şi cultivarea unor cantităţi mici de canabis.



Noua lege, care va intra în vigoare pe 31 ianuarie 2020, va permite rezidenţilor să deţină până la 50 de grame de canabis per persoană şi cel mult 4 plante de canabis per gospodărie.







Totuşi, drogul rămâne ilegal prin prisma legilor federale australiene, ceea ce înseamnă că rezidenţii din ACT ar putea în continuare să se confrunte cu anumite riscuri legale dacă fumează sau cultivă canabis.



"Aceast lege nu îndepărtează în totalitate riscul ca oamenii să fie arestaţi sub incidenţa legislaţiei Commonwealth, iar noi suntem sinceri cu comunitatea noastră în legătură cu acest aspect", a declarat Gordon Ramsay, procurorul general din ACT, citat de Australian Broadcasting Corporation (ABC).



"Legislaţia din ACT doreşte să asigure o apărare legală clară şi specifică pentru orice adult care deţine o cantitate mică de canabis pe teritoriul ACT, dar care este pus sub acuzare şi judecat în conformitate cu legislaţia Commonwealth", a mai spus Gordon Ramsay.



"Dar, din nefericire, noua lege nu poate să împiedice ca cineva să fie arestat şi pus sub acuzare dacă oficialii Commonwealth doresc să facă acest lucru sau chiar judecat dacă Procurorul public al Commonwealth-ului găseşte de cuviinţă să facă acest lucru", a adăugat procurorul general din ACT.



Poliţia din ACT a promis că va sprijini Guvernul local cu această lege, precizând că se va concentra mai puţin pe micii consumatori de canabis şi mai mult pe crima organizată, ai cărei reprezentanţi vând droguri în cantităţi mari.



Proiectul de lege a fost depus în Adunarea Legislativă din ACT de politicianul laburist Michael Pettersson.