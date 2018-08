Ludovic Orban, atac indirect către USR, în discursul de la Consiliul Naţional

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a făcut sâmbătă, la reuniunea Consiliului Naţional, un apel la unitatea partidului, subliniind că doar Partidul Naţional Liberal este forţa politică care "se bate de la egal la egal" cu PSD, iar cine nu vine alături de liberali "face un serviciu social-democraţilor".

"Nu este altcineva pe scena politică românească care să aibă forţa să învingă această caracatiţă postcomunistă, controlată cu aceleaşi mijloace staliniste, pe care o formează PSD-ul lui Dragnea. Doar PNL este forţa politică care se bate de la egal la egal cu PSD şi are capacitatea de a învinge PSD, aşa cum am demonstrat inclusiv în alegerile locale şi cum vom demonstra în următoarele alegeri. PNL trebuie să fie un adversar ireductibil al PSD, principala forţă politică care se luptă cu PSD. Cine este împotriva PSD trebuie să fie alături de PNL, cine nu vine alături de noi în această bătălie, înseamnă că face, de fapt, un serviciu PSD şi acestui mod dezastruos de guvernare şi felului în care îşi bate joc actuala guvernare", a afirmat Orban.



El a spus că liberalii trebuie să fie uniţi, solidari şi coerenţi.



"Ce trebuie să facem în următoarea perioadă? Preşedintele României a făcut un apel la unitate, acelaşi lucru îl fac şi eu. Trebuie să fim uniţi, să fim solidari, să fim coerenţi, trebuie să ne implicăm toţi în bătălia pe care o avem de dus. Fiecare la nivelul lui. Fiecare prin forţa şi mijloacele de care dispune. Avem nevoie de o apropiere de cetăţean, de a intra în casa fiecărui român pentru a le spune adevărul, pentru a-i feri de propaganda mincinoasă şi de toate gogoşile umflate pe care le rosteşte partidul de guvernământ şi prelungirile sale mediatice", a mai afirmat Orban.



Liderul liberal a subliniat că PNL trebuie să se pregătească "cu maximă seriozitate" pentru anii electorali ce urmează.



"Trebuie să ne pregătim cu maximă seriozitate pentru cei doi ani electorali care vor urma. Vor fi doi ani extrem de grei, în care PNL are nevoie de fiecare membru să fie implicat în această grea bătălie pe care o ducem pentru România. (...) PNL are capacitatea de a guverna România pentru binele românilor. Trebuie să ne pregătim serios de guvernare. Eu nu-mi pun întrebarea dacă ajungem la guvernare, ci când ajungem la guvernare", a mai spus Orban, scrie Agerpres.