Iohannis atacă Guvernul după reducerea bugetului pentru securitate națională: "Gest iresponsabil"

Scăderea bugetelor din domeniul securităţii naţionale ar însemna un atentat la siguranţa românilor. Este avertismentul dur pe care preşedintele Klaus Iohannis îl lansează într-o scrisoare adresată prim-ministrului Sorin Grindeanu.

”În contextul dezbaterilor privind alocările bugetare pentru ordonatorii principali de credite, remarc faptul că, pentru domeniul securităţii naţionale, cu excepţia bugetului Ministerului Apărării Naţionale, toate celelalte bugete suferă reduceri faţă de execuţia bugetară a anului 2016, unele dintre aceste reduceri fiind semnificative. În același timp, nu au fost aduse încă argumente necesare, pertinente şi credibile, care să explice această reducere a finanțării.

În condițiile în care proiectul Bugetului General Consolidat pentru 2017 prevede o creștere a cheltuielilor totale, față de 2016, de aproape 31 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de peste 15% față de cheltuielile efectuate în 2016, reducerea bugetelor pentru domeniul securității naționale este nu doar nejustificată, ci total inoportună.

În privința bugetului destinat Ministerului Apărării Naţionale, deşi există o alocare suplimentară faţă de 2016, până la circa 1,5% din PIB, remarc faptul că nu sunt respectate angajamentele ferm asumate, atât de către conducerea Guvernului, cât şi a PSD, de a se asigura un buget de 2% din PIB, conform programului de guvernare şi Acordului din 2015, convenit cu întreg spectrul politic.

Atrag atenţia că această abordare privind construcţia bugetară nu dovedeşte responsabilitatea pe care, ca ţară şi ca stat, ne-o impun angajamentele politice şi instituţionale asumate, precum şi riscurile şi vulnerabilităţile existente în actualul context de securitate, regional şi internaţional.

În acest sens, asigurarea securităţii naţionale ar trebui să fie o prioritate absolută, şi nu orgoliile politice de moment. Intenţia Guvernului de a reduce aceste bugete reprezintă un gest iresponsabil şi o gravă eroare. Nu ne putem juca niciodată cu siguranţa cetăţenilor, cu securitatea României.

Reamintesc că, în baza cadrului juridic actual, proiectele de buget din domeniul securităţii naţionale trebuie să primească avizul CSAT înainte de a fi aprobate de către Guvern.

Într-o perioadă marcată de provocări multiple, de impredictibilitate, România este astăzi o ţară stabilă, sigură, recunoscută ca atare şi respectată de partenerii din NATO şi UE, o ţară care contribuie în mod real la consolidarea securităţii în regiune. Acest lucru a fost posibil şi pentru că Armata României, forţele Ministerului Afacerilor Interne, serviciile de informații și de protecție şi-au făcut datoria cu responsabilitate.

Guvernul şi întreaga clasă politică au obligaţia de a sprijini în continuare aceste eforturi. Când în joc se află interesul României, nu doar cel de azi, ci interesul nostru pe termen lung, scăderea bugetelor din domeniul securității naționale ar însemna un atentat la siguranţa românilor.

Dincolo de zona securităţii naţionale, în privinţa educaţiei şi a cercetării este esenţial ca bugetul alocat să reflecte importanţa acestor domenii pentru viitorul României, incluzând sume necesare pentru a acoperi toate creşterile de salarii şi burse anunţate, dar şi pentru a sprijini creşterea calităţii educaţiei şi a performanţei în cercetare-dezvoltare-inovare. O Românie educată necesită în primul rând acordarea atenţiei cuvenite în ceea ce priveşte alocările bugetare”, se arată în scrisoare.

Klaus Iohannis, la Strasbourg: Cu securitatea naţională nu are nimeni voie să se joace

Reamintim că miercuri, preşedintele a declarat că nimeni nu are voie să de joace cu securitatea naţională, afirmând că un punct extrem de important din legea bugetului de stat va fi cel al alocărilor pentru securitatea naţională.

''Eu aştept totuşi să avem un proiect de buget pentru că aparent am avut unul, acum s-a reluat discuţia. Când se vor hotărî dumnealor să spună că acum acesta este bugetul, atunci o să îl analizăm şi o să vedem. Pentru mine, vă spun sincer, un punct extrem de important va fi bugetul pe securitate naţională şi asta nu înseamnă numai armată'', a spus şeful statului, chestionat cu privire la bugetul alocat pentru apărare, în contextul în care România s-a angajat să aloce 2% din PIB la acest capitol, dar şi cu privire la tăierile anunţate de Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu. El a afirmat că nimeni nu are voie să se joace cu securitatea naţională.

''Securitatea naţională este asigurată de forţele armate care sunt evident armata, forţele MAI, serviciile secrete şi o să mă uit cu foarte, foarte mare atenţie, pentru că indiferent de jocurile politice, cu securitatea naţională nu are voie să se joace nimeni, nici măcar cei care au impresia că ei conduc acum lucrurile, fiindcă dacă intrăm în zona de revanşisme politice, de tăieri de bugete numai aşa ca să arătăm cine are ultimul cuvânt cred că am face o mare, mare eroare'', a spus Klaus Iohannis.