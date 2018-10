Guvernul a ajuns la fundul sacului. Împrumut record de 4,7 miliarde lei

Guvernul României intenționează să atragă de pe piețele interne și externe aproape 5 miliarde de lei în luna octombrie, cea mai mare sumă lunară împrumutată în acest an.

Execuția bugetară după primele 8 luni arată o explozie a cheltuielilor de personal - cu aprox. 25% mai mari față de anul anterior - și un deficit record în ultimii opt ani la sfârșitul lunii august.

Guvernul vrea să împrumute în această lună 4,7 miliarde de lei pe piaţa internă, cea mai mare sumă de la începutul anului şi până acum. Potrivit analiștilor, e nevoie de acești bani pentru a rostogoli vechile datorii şi pentru a finanţa deficitul bugetar.

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, spune că acest împrumut va fi folosit pentru a asigura cheltuieli curente și pentru a finanța deficitul bugetar, astfel încât acesta să rămână sub 3%.

"V-am dat două exemple: fie să plătim scadențele pe care le avem de onorat, și finanțarea noastră curentă. Adică nu e nimic intervenit peste noapte, nu e nicio cheltuială pe care nu am anticipat-o când am făcut bugetul pe 2018, și să avem un deficit sub 3% în 2018. Asta înseamnă: ai deficit, te finanțezi", a explicat ministrul Finanțelor la digi24.ro.

Premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, să elaboreze un proiect de act normativ care să ajusteze unele prevederi legale în raport cu situaţia existentă, informează Guvernul într-un comunicat.

Realitatea TV traduce, pentru contribuabili, ce se află în spatele prevederilor: multă iresponsabiltate fiscală pentru autorități și un val de somații de plată pentru români, pentru eventuale restanțe la plata impozitelor. De notat că premierul Dăncilă i-a cerut ministrului Finanțelor să elaboreze un act normativ prezentat deja pe site-ul ministerului în cursul dimineții.

Printre prevederile actului normativ pus în dezbatere publică de MFP se află cea privind posibilitatea autorităților locale de a contracta împrumuturi, în limita a 450.000 mii lei, pentru finanţarea furnizării energiei termice în sezonul rece.

"Asta se întâmplă pentru că autoritățile locale au rămas fără bani. Astfel, primesc derogare să se împrumute pentru a putea furniza agent termic populației. Nu contează gradul de îndatorare. Până acum era un prag. Acum nu mai contează regulile", explică realizatorul emisiunii Banii Vorbesc de la Realitatea TV, Edward Pastia.

Unde s-au dus banii? "Banii s-au dus pe salariile mărite, pe recompense", spune Pastia.

O altă prevedere stabileşte 15 martie 2019 drept termen de plată pentru impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru diferenţele de impozit şi/ sau contribuţii rămase de achitat stabilite prin decizii de impunere anuală pentru perioada 2014 - 2017.

Ce înseamnă asta?

"O să ne trezim în perioada următoare cu mii de tone de somații. Ne aducem aminte de valul de somații pentru restanțele la contribuțiile de sănătate pe 2012. De data asta vor să facă totul ca la carte. Ei vor trimite somația și va trebui să o plătești", explică Pastia.

Alte prevederi nu fac decât să încurajeze în continuare iresponsabilittea fiscală a autorităților. Concluzia? "Ei pot cheltui banii când vor, cum vor. Mesajul lor este: Autoritățile pot să facă ce vor, contribuabilii să plătească", spune Pastia.