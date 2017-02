Grindeanu: S-au oferit fonduri UE pentru penitenciare.Fostul Guvern le-a refuzat.Vrem să le accesăm

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, la Realitatea TV, că în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut la Bruxelles în această săptămână cu oficiali ai Comisiei Europene și ai Consiliului European a aflat că anul trecut au fost oferite fostului Guvern fonduri europene pentru îmbunătățirea condițiilor din penitenciare, însă acestea ar fi fost refuzate.

”Fonduri europene s-au oferit și anul trecut fostului Guvern. S-a oferit posibilitatea de a accesa fonduri pentru penitenciare. S-a spus acest lucru de către Comisia Europeană, dar au fost refuzate. Această informație am primit-o de la Bruxelles, de la oficiali", a declarat Sorin Grindeanu, la Realitatea TV.

Prim-ministrul a anunțat că Guvernul va trimite o cerere către Comisia Europeană pentru a accesa aceste fonduri.

"Săptămâna asta, și o să vedeți concret acest lucru, vom trimite oficial din partea Guvernului României către Comisia Europeană o cerere prin care spunem că dorim să accesăm fonduri de acest tip, urmând să ne mișcăm, dacă pot spune așa, foarte repede, astfel încât să putem să accesăm aceste fonduri", a afirmat premierul.

Este de datoria Guvernului să facă aceste lucruri, iar cele 22 de miliarde de lei, cât a prevăzut în bugetul de anul acesta din atragerea de fonduri europene, reprezintă "un lucru ambițios față de zero", cât a fost absorbția anul trecut, a mai precizat prim-ministrul.

Grindeanu susține că a prezentat situația reală din România oficialilor europeni, în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut la Bruxelles în această săptămână.

”Eu cred că era de datoria mea ca prim-ministru să fac prima vizită oficială la Bruxelles. Am avut întâlniri cu Timmermans, care are în coordonare inclusiv domeniul Justiției. La fiecare din întâlnirile cu oficialii UE am mers spunând situația reală, la zi, cum am găsit-o, ceea ce vrem să facem în continuare”, a declarat premierul.

România este în urmă din multe puncte de vedere, inclusiv în ceea ce privește accesarea fondurilor europene, susține Sorin Grindeanu.

”Noi în acest moment suntem rămași în urmă din foarte multe puncte de vedere. Am discutat cu vicepreșdintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, care are în responsabilitate partea economică, lucruri pe care până acum noi nu le-am făcut. Pe planul Juncker suntem printre ultimele state care am accesat”, a explicat acesta.