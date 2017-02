Mesajul premierului Grindeanu pentru protestatari. "Partea civică din România pare că s-a trezit"

Prim-ministrul Sorin Grindeanu a precizat că i-a auzit pe românii care protestau față de ordonanța de modificare a codurilor penale și față de Cabinetul său și a acționat în consecință, abrogând actul normativ. Este un bun câștigat pentru România faptul că ”partea civică” s-a trezit și poate reacționa, indiferent cine e la guvernare, a mai afirmat premierul, la Realitatea TV.

”Am auzit mesajul lor, am acționat în consecință. Nu mi-am dorit nici eu, nici Guvernul, nici partidul să ajungem în divizarea României. Pe de o parte, am avut alegeri în urmă cu o lună și ceva; pe de altă parte pe aceste acțiuni a părut Româia divizată. Auzindu-i, am luat decizia de a abroga”, a declarat Sorin Grindeanu, subliniind că de multe ori i-a auzit pe protestatari ”în direct”, pentru că stă ”până seara târziu în clădirea Guvernului”.

Partea civică s-a trezit și a devenit capabilă să reacționeze față de toate deciziile care nu sune îndeajuns de bine explicate, ale celor de la guvernare, indiferent de culoarea lor politică, a afirmat prim-ministrul.

”Partea civică din țara noastră pare că s-a trezit și e capabilă să reacționeze indiferent cine e la guvernare sau cine e președinte. E un bun câștigat de țara noastră. Pare capabilă să reacționeze la tot ce pare că nu e explicat destul, că nu e comunicat așa cum trebuie”, a mai spus Grindeanu, la Realitatea TV.

Premierul a mai precizat că este de apreciat că demonstrațiile s-au desfășurat conform legii, fără altercații.