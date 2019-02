Femeia a mers disperată la medic. Îi crescuse un corn în cap. Oribil ce a urmat! Doctorul a amuțit

Doctorița a văzut multe la viața ei, dar când această femeie i-a intrat în cabinet, a amuțit. E ireal ce a pățit biata femeie...

O femeie de 43 de ani, din Connecticut, a trăit, mai bine de un an, cu o excrescență la nivelul scalpului. Pe scurt, avea un "corn de rinocer" în ceafă. Era vizibil și extrem de dureros.



"Crește în continuare. Este extrem de dureros și foarte vizibil. Nu mai pot să-l ascund sub păr. În plus, mă face să-mi fie silă de mine... Cum se poate așa ceva? Nu am mai auzit de nimeni să treacă prin ceva asemănător... Să ai ditamai cornul de rinocer în cap...", i-a spus femeia doctoriței.







Femeia se temea că ar avea potențial canceros, însă, după o examninare atentă, dr. Sandra Lee a liniștit-o: era un corn cutanat, adică o simplă proiecție conică pe suprafața pielii, similară cu un corn.



Și, deși cornul nu prezenta niciun fel de pericol, doctorița a mărturisit că îndepărtarea acestuia a fost o provocare.



"Arăta ca o unghie care creștea prost. Am mai văzut cornuri cutanate, dar trebuie să recunosc că acesta este cel mai mare", a spus dr. Lee.



Din fericire, medicul a reușit să îndepărteze cornul și să oprească regenerarea acestuia.



Cum? Vezi în GALERIA FOTO atașată acestui articol, prin click dreapta pe fotografii, ce s-a întâmplat în cabinetul medicului. Atenție, imaginile sunt șocante și te pot afecta emoțional!