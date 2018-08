eMAG - IT & Mobile Days - Ultimele ore cu reduceri importante pentru telefoane, laptopuri si tablete

eMAG are ultimele ore de promotie IT & Mobile Days, promotie care vine cu o multime de oferte ce au reduceri mari pentru telefoane, tablete si laptopuri.

eMAG IT MOBILE DAYS – Oferta completa poate fi accesata AICI.

eMAG IT MOBILE DAYS este o campanie uriasa de la cel mai mare magazine online care aduce discounturi de pana la 40% pentru cele mai noi si performante modele de telefoane mobile, tablete si laptopuri.

eMAG IT MOBILE DAYS este una dintre cele mai importante promotii pe care le demareaza cel mai mare retailer online din Romania, chiar in acest moment. Promotia dureaza o saptamana intreaga, iar noi va vom tine la curent LIVE, non-stop, despre ofertele noi care apar pe parcursul promotiei dar si cu stocurile care se epuizeaza cel mai redepe si cele mai bune oferte.

eMAG IT MOBILE DAYS tine o saptamana intreaga si preturile sunt reduse cu 40% pentru mai multe modele de telefoane mobile, laptopuri si tablete. In cadrul promotiei sunt incluse si telefoanele mobile cele mai ravnite ale momentului: iPhone si Samsung, dar si altele de calitate la fel de buna.

eMAG IT MOBILE DAYS – Telefoane mobile

Telefoanele mobile sunt printre cele mai cautate la eMAG IT MOBILE DAYS si ofertele cele mai multe le gasiti chiar la aceasta categorie de produse. Am selectat si noi 3 oferte absolut excelente de la eMAG din cadrul acestei promotii si vi le prezentam, iar pe parcursul acestei saptamani va vom face si alte recomandari si sfaturi.

Pentru a studia intreaga lista de oferte de telefoane mobile de la eMAG IT MOBILE DAYS puteti accesa URMATORUL LINK.

eMAG IT MOBILE DAYS – Telefon mobil LG G4

Cea mai buna oferta dintre cele la telefoane mobile in cadrul promotiei eMAG IT MOBILE DAYS este dupa parerea noastra cea pentru telefonul LG G4. Acest telefon are un discount de 41%, este dual SIM si are spatele imbracat intr-o invelitoare de piele foarte eleganta, are functie 4G si o memorie generoasa de 32GB. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG IT MOBILE DAYS – Telefon Samsung Galaxy S7

In top 3 oferte pentru telefoane mobile de la eMAG IT MOBILE DAYS se afla, in opinia noastra, si telefonul mobile Samsung Galaxy S7, varf de gama de la Samsung. Telefonul aproape ca nu are nevoie de nicio prezentare, are 32GB memorie si discountul este de 12%. Oferta poate fi gasitaAICI.

eMAG IT MOBILE DAYS – Telefon mobil Huawei Mate 8

Ultimul telefon mobil pe care vi-l prezentam deocamdata din oferta eMAG IT MOBILE DAYS este Huawei Mate 8, un telefon de top care beneficiaza de o reducere semnificativa de pret: 16% discount de la eMAG. Telefonul are 32GB memorie, functie 4G disponibila, iar alte detalii dar si pretul le gasiti AICI.

eMAG – IT & Mobile Days – iPhone 6S Plus

Incepem cu cel mai puternic si mai ravnit telefon mobil al momentului care are si o reducere impresionanta la eMAG: Apple iPhone 6S Plus. Acest model de telefon are si display-ul mai mare, si memorie de 32GB. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – IT & Mobile Days – iPhone 7

Cel mai vandut telefon mobil al momentului este iPhone 7 care e dotat cu memorie de 32GB. In cadrul promotiei de la eMAG, acest telefon are o reducere semnificativa si beneficiaza de o garantie inclusa de 24 de luni. Oferta o puteti consulta AICI.

eMAG – IT & Mobile Days – Samsung Galaxy Note 5

Dupa ce v-am prezentat doua dintre cele mai populare telefoane mobile de la Apple, trecem in tabara adversarului, producatorul Samsung, care are la eMAG cateva oferte de-a dreptul imbatabile. Telefonul Galaxy Note 5 are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, are memorie de 32GB si functie 4G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – IT & Mobile Days – Samsung Galaxy S7

O alta oferta tot pentru telefoane Samsung este pentru modelul S7 Edge, varful de gama. Acest telefon mobil are marginile rotunjite si un display cu un design foarte interesant. Telefonul are functie 4G si o memorie de 32GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – IT & Mobile Days – Telefon mobil Samsung Galaxy S6

Tot gama Galaxy, modelul S6 are o reducere foarte buna de pret la eMAG in aceasta perioada. Dupa aparitia noului S7, modelul precedent S6 a scazut mult ca pret, desi tehnologia este foarte actuala, astfel este o buna afacere pentru cumparatorii care au un buget ceva mai mic. S6 e dotat cu memorie de 32GB si 4G. Pretul sub 2.000 de lei poate fi gasit AICI.

eMAG – IT & Mobile Days – HTC Desire 620G

Trecem la o alta categorie de telefoane mobile, ceva mai ieftine, dar cu reduceri si mai mari. HTC Desire are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, are o memorie de 8 GB si pretul beneficiaza de discount de 35%. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – IT & Mobile Days – LG Zero

Un alt telefon mobil tot foarte avantajos este LG Zero H650 costa mult sub 1.000 de lei dar foloseste tehnologie de ultima ora si este un telefon foarte rezistent. Telefonul are o memorie de 16GB si pretul e redus cu 33%. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – IT & Mobile Days – Lenovo A6010

Putin peste 500 de lei costa telefonul mobil de la Lenovo care are functie de DUAL SIM, se poate conecta la internet 4G de mare viteza si are memorie de 8GB pe care pot fi stocate o multime de poze si filmari dar si muzica. Pretul cu 26% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – IT & Mobile Days – Allview P6 Energy

Poate parea surprinzator insa acest telefon de la Allview este produs chiar in Romania si are o configuratie tehnica foarte buna, iar pretul e fara egal. In plus, P6 Energy are functie Dual SIM si memorie de 8GB. Pretul cu 25% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – IT & Mobile Days – Microsoft Lumia 950

Ultimul telefon mobil pe care vi-l prezentam din aceasta promotie in cadrul articolului este produs chiar de Microsoft. Telefonul Lumia 950 are functie 4G, 32 GB memorie si sistem de operare Windows. Pretul cu 25% discount poate fi gasit AICI.

eMAG IT MOBILE DAYS – LAPTOPURI

In cadrul promotiei eMAG IT MOBILE DAYS, a doua cea mai cautata categorie de produse la reducere este cea a laptopurilor. Aici gasiti o multime de oferte extreme de diversificate, pentru absolut toate buzunarele. Preturile au reduceri uriase, o sa va prezentam si noi ma jos 3 oferte de laptopuri complet diferite, pentru bugete diferite, dar care timp de o saptamana au preturi mai bune ca niciodata. Sunt ocazii rare, iar lista completa cu oferte poate fi gasita AICI.

eMAG IT MOBILE DAYS – Laptop Lenovo ThinkPad E550

Primul laptop pe care vi-l prezentam din oferta este sic el mai scump dintre cele 3 pe care vi le recomandam noi astazi, insa pretul sau depaseste cu putin 1.500 de lei, desi are o configuratie excelenta: procesor Intel Core i3 cu frecventa de 1.7 Ghz Haswell, 4GB memorie si 500 GB spatiu de stocare. Placa video este Intel HD Graphic, iar pretul beneficiaza de un discount de 39%. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG IT MOBILE DAYS – Laptop 2 in 1 Allview

Cea mai ieftina oferta pe care am gasit-o vreodata pentru asemenea laptop este aceasta de la eMAG IT MOBILE DAYS. Laptopul 2 in 1 se poate transforma foarte usor intr-o tableta, are display cu touch screen, procesorul este un Intel Atom Quad Core cu frecventa de 1.33 Ghz. Diagonala display-ului este de 8.9 inch de tip IPS si are 2GB memorie dar si un spatiu de stocare de 32GB. In plus, laptopul vine cu sistemul de instalare Windows 10 preinstalat. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG IT MOBILE DAYS – Laptopul Dell Inspirion 3552

Un alt laptop foarte bun si cu un pret uluitor este acest Dell Inspirion 3552 cu procesor Intel Pentium cu frecventa de 1.6 Ghz Braswell. Display-ul are 15.6 inch, memorie 4GB si spatiu de stocare 500 GB. In plus, laptopul are sistem de operare Ubuntu Linux instalat. Pretul are o reducere de 31% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Dell Vostro

Primul model de laptopul cu reducere foarte importanta, dar si cu o configuratie uluitoare este Dell Vostro 5459 dotat cu procesor Intel Core i7 ce are o frecventa de 2.5 Ghz pe arhitectura Skylake. Laptopul e de dimensiuni reduse, are 14 inch, si e dotat cu placa video nVidia GeForce. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 Lenovo Yoga

Dupa cum ii spune si numele acestui laptop, este foarte flexibil si se poate rabata complet si se poate transforma in tableta, avand display cu touch screen. Laptopul Lenovo Yoga are procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz, 14 inch display ce reda imagini la rezolutie Full HD, 8GB memorie si spatiu de stocare de 1TB si 8GB SSD. Toate detaliile despre pret si placa video le gasiti AICI.

eMAG – Asus

Laptopul de la Asus pe care vi-l recomandam are 11% reducere si un pret sub 2.500 de lei, foarte avantajos pentru o asemenea configuratie. Laptopul e dotat cu procesor Intel Core i7, cel mai bun de pe piata, cu o frecventa de 2.5 Ghz pe arhitectura Skylake, display generos de 15.6 inch, 4GB memorie si 1TB spatiu de stocare. In plus, laptopul e dotat si cu unitate optica dar si cu placa video nVidia GeForce. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Acer TravelMate

Acest laptop are doua componente foarte necesare si utile pentru o persoana care se deplaseaza mult: configuratia foarte puternica si accesibila in orice conditii si mai ales dimensiunile ceva mai restranse si greutatea mica. Laptopul Acer Travel Mate are procesor Intel Core i5, 2.3 Ghz, 13.3 inch display de tip IPS ce are imagini la rezolutie Full HD. Laptopul vine cu sistemul de operare Linux preinstalat. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop HP

HP este un brand foarte renumit in materie de laptopul si desktopuri, iar calitatea produselor sale se regaseste si in acest model dotat cu procesor AMD Quad Core de 2.4 Ghz, 15.6 inch display, 4GB memorie si 500 GB spatiu de stocare. Pretul mult sub 2.000 de lei al laptopului poate fi gasit la promotie AICI.

eMAG – Laptop Lenovo Gaming IdeaPad

Ultimele doua laptopuri pe care vi le recomandam in cadrul acestui articol sunt configuratii extrem de puternice si dedicate pentru cei care sunt pasionati de gaming. Astfel, laptopul Lenovo Gaming IdeaPad e dotat cu procesor Intel Core i7 de 2.6 Ghz pe o arhitectura Skylake, 15.6 inch display, rezolutie Full HD, ecran de tip IPS, 8 GB memorie si spatiu de tocare de 256GH SSD pentru transfer de date cu mare viteza. In plus, placa video este nVidia GeForce de 4GB hddr5. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Gaming Asus ROG

Ultima si cea mai puternica configuratie pe care v-o recomandam este cea a laptopului Gaming Asus ROG care e dotat cu procesor Intel Core i7 cu frecventa de 2.6 Ghz pe o arhitectura Skylake. Display-ul are 17.3 inch, rezolutia ecranului este Full HD, de tip IPS, 16GB memorie si 1TB + 128GB SSD spatiu de stocare, Blu-Ray, nVidia GeForce placa video si sistem de operare preinstalat Windows 10. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptopul Acer Aspire

Primul laptop pe care vi-l recomandam este cel dotat cu procesor Intel Celeron Dual Core cu frecventa de 1.4 Ghz si care are un display de 15.6 inch. Laptopul reda imagini la o rezolutie Full HD, are memorie de 4GB, 128GB SSD pentru transfer de date cu marte viteza si placa video Intel HD Graphics. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Lenovo N22-20 Chromebook

Acest laptop are sistem de operare Chrome OS, foarte usor de utilizat si care are preinstalate practic toate aplicatiile de care ai putea avea nevoie. Laptopul de la Lenovo are procesor Intel Celeron de 1.6 Ghz, pe o arhitectura Braswell, display-ul de 11.6 inch, rezolutie HD, 2 GB memorie si uns patiu de stocare de 32GB eMMC. Placa video este Intel HD Graphics. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptopul Lenovo IdeaPad

Trecem la prezentarea unui laptop ce foloseste sistemul de operare Microsoft Windows 10 cu care vine preinstalat. Acest laptop are procesor Intel Celeron cu frecventa de 1.6 Ghz, 14 inch display, 2 GB memorie si 64GB spatiu de stocare. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Asus

Laptopul de la Asus are un pret foarte bun in aceasta perioada si e dotat cu un procesor destul de puternic de la Intel Pentium Quad Core de 1.6 Ghz. Display-ul este unul generos de 15.6 inch, 4GB memorie si 500 gb spatiu de stocare. In plus, acest laptop e dotat cu placa video Intel HD Graphics dar si cu unitate optica DVD-RW. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – HP 250 G5

HP250 G5 impresioneaza prin laptopul sau foarte actual si puternic de la Intel Core i3 cu freventa de 2 Ghz si fabricat pe o arhitectura Broadwell. Acest laptop are display de 15.6 inch, 4GB memorie si spatiu de stocare foarte generos de 500 GB. Placa video este performanta, Intel HD Graphics 5500 si are si unitate optica in dotare. Pretul laptopului poate fi gasit AICI.

eMAG – Dell Inspirion 3558

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru laptopul Dell Inspirion 3558 care e dotat cu procesor Intel Core i3 cu frecventa de 2 Ghz Broadwell, display de 15.6 inch, 4GB memorie si 1TB spatiu de stocare, unitate optica, placa video Intel HD Graphics si ca particularitate vine cu sistemul de operare Ubuntu preinstalat. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG IT MOBILE DAYS – TABLETE

eMAG IT MOBILE DAYS vine si cu reduceri uriase pentru tablete de top. In selectia noastra de mai jos am ales 3 tablete de top care au reduceri foarte mari ce ajung la 36%. Exista insa si modele mai vechi si cu configuratii mai slabe in oferta celor de la eMAG, iar preturile pentru ele au reduceri chiar si mai mari.

Ofertele complete pentru toate tabletele disponibile la reducere pot fi consultate AICI.

eMAG IT MOBILE DAYS – Tableta Apple iPad Mini 2

Desi in general tabletele produse de Apple sunt destul de scumpe si nu te poti apropia de achizitionarea uneia cu un buget redus sau chiar mediu, acum la eMAG gasiti tableta iPad Mini 2, dotata cu 16 GB memorie si functie de WIFI cu o reducere de 17%. Pretul exact poate fi gasitAICI.

eMAG IT MOBILE DAYS – Tableta Samsung Galaxy Tab E T560

Ca intotdeauna, la tablete rivalitatea este la fel ca la telefoane mobile intre producatorii Samsung si Apple. Daca de la Apple v-am prezentat o oferta foarte avantajoasa, avem de la Samsung o tableta chiar si mai ieftina, care foloseste sistem de operare Android, are procesor Quad Core de 1.3 Ghz, 1.5 Gb RAM si 8 GB spatiu de stocare. Diagonala display-ului tabletei Samsung Galaxy Tab E T560 este de 9.6 inch. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG IT MOBILE DAYS – Tableta Allview Wi10G

Ultima tableta pe care v-o prezentam este produsa chiar in Romania de catre Allview, are display de 9.7 inch, procesor Quad Core de 1.33 Ghz, 2 GB RAM si 32 GB memorie. Tableta are si WIFI si functie de 3G, display IPS si tastatura. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Apple iPad mini 2

Produsele Apple sunt renumite pentru calitatea lor si acest lucru se intampla si pentru Apple iPad mini2 care este cea mai ieftina tableta de la Apple. Tableta are memorie de 32GB si poate fi conectata la internet prin WIFI. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Tableta Samsung Galaxy Tab A

Daca tabetele de la Apple au preturi foarte bune la eMAG, la fel de bine sta situatia si pentru tableta Samsung.Galaxy Tab A T289. Aceasta tableta are un display de 7 inch, iar procesorul este un Quad Core cu frecventa de 1.3 Ghz, 1.5 GB RAM si memorie de 8GB. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Asus ZenPad 10

Continuam cu o alta tableta foarte avantajoasa ce costa sub 1.000 de lei de aceasta data. Asus ZenPad 10 are un display cu diagonala de 10.1 inch, procesorul este un Quad Core foarte puternic cu frecventa de 1.8 Ghz, 2GB RAM si 32GB memorie. Tableta poate fi conectata la internet prin functia 4G, iar pretul cu reducere de 15% poate fi gasit AICI.

eMAG – Tableta Huawei MediaPad M2

Tot un display de 10.1 inch are si tableta Huawei MediaPad M2 care e dotata cu procesor Octa Core 2.0 Ghz, 3GB RAM, 64GB spatiu de stocare pentru o multime de fotografii, filmari si muzica. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Lenovo Tab2

Ultima tableta pe care v-o recomandam este Lenovo Tab2 cu procesor Quad Core cu frecventa de 1.7 Ghz, 2GB RAM si 16GB spatiu de stocare. Display-ul tabletei este de tip IPS si tableta poate fi conectata la internet prin 4G. Pretul cu 16% reducere poate fi gasit AICI.