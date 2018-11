Klaus Iohannis o va numi pe Ecaterina Andronescu ministru al Educației. SURSE

Ecaterina Andronescu

Klaus Iohannis o va numi pe Ecaterina Andronescu ministru al Educației, în cursul zilei de astăzi, având în vedere că astăzi expiră interimatul deținut de Rovana Plumb, au declarat pentru Edupedu.ro surse din minister. Marți, președintele Klaus Iohannis a lăsat să se înțeleagă că nu o va numi prea curând pe Ecaterina Andronescu la Ministerul Educației.

Klaus Iohannis avea posibilitatea legală de a respinge propunerea Ecaterinei Andronescu și el însuși a declarat, acum 3 zile, că ar putea fi nevoie de numirea unui nou interimar la Educație până să dea un răspuns la propunerea pe care i-a înaintat-o PSD pentru funcția de ministru al Educației.

“Dacă bine am reținut, doamna Andronescu va fi propusă pentru învățământ. Ei, vă spun, aici o să dureze un pic mai mult sau s-ar putea chiar un pic mult mai mult. Am fost recent la un eveniment foarte frumos la Politehnica: se împlineau 200 de ani de învățământ tehnic în românesc, eveniment la care am participat cu plăcere. Neîntrebată, mi-a spus totuși dna Andronescu că ea în niciun caz nu va merge la Minister, că lucrurile nu merg bine. Aflu acum, cu surprindere, că este propusă. Va dura un pic până mă lămuresc dacă este dorința domniei sale să meargă sau numai dorința partidului sau dacă se face numai așa, o remaniere cu bucata”, a spus Iohannis, pe 13 noiembrie.

Klaus Iohannis a adăugat pe 13 noiembrie că ar putea fi nevoie de numirea unui nou interimar la Educație, până la un răspuns, având în vedere că joi expiră interimatul deținut de Rovana Plumb pe acest portofoliu.