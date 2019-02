Dragnea, solicitat să comenteze victoria lui Kovesi. Răspuns uluitor pentru presa străină / Foto: Arhivă Inquam Photos

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a refuzat, miercuri, la Parlament, să comenteze votul din comisia LIBE cu privire la candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European.

În timpul votului din comisia LIBE a Parlamentului, Liviu Dragnea s-a aflat în ședința de plen a Camerei Deputaților. Jurnaliștii l-au așteptat pe Dragnea la ieșire, pentru un punct de vedere, liderul PSD nedorind însă să se oprească pentru o reacție.



Printre ziariști s-a aflat și un reporter de la o televiziune străină, care i-a cerut un comentariu, notează stiripesurse.ro.







„I can't. I don't speak english (Nu pot, nu vorbesc limba engleză - n.r.)”, i-a spus Dragnea jurnalistei, în limba engleză.



„Come on! You already speak english (Serios?! Deja vorbiți în limba engleză! - n.r.)”, i-a replicat ziarista.