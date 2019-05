DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone şi Telekom: veşti teribile pentru abonaţi. Predicţiile meteo...

DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone şi Telekom, adică principalii operatori în telecomunicaţii de la noi, ar putea afecta predicţiile meteo.

DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone şi Telekom se pregătesc de lansarea reţelelor 5G, dar toate aceste facilităţi vin şi cu veşti proaste, anunţă idevice.ro. Expertii in meteorologie de la European Centre for Medium-Range Weather Forecasts in Reading (ECMWF) sustin ca retelele 5G pe care le vor lansa DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone şi Telekom vor afecta serios predictiile meteorologice la nivel global.

Foarte multe retele de telefonie mobila 5G sunt pregatite pentru lansare in momentul de fata, investitii foarte mari fiind pregatite pentru a le aduce pe piata, insa din pacate ele vin si cu unele dezavantaje. Mai exact, meteorologii europeni spun ca retelele 5G care vor fi lansate de DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone şi Telekom ar putea afecta senzorii foarte sensibili ai satelitilor care monitorizeaza schimarile din atmosfera.