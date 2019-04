DIGI RCS-RDS, Telekom, UPC: Vom avea 3 posturi noi de televiziune. Transmit şi HD

DIGI RCS-RDS, Telekom, UPC, principalii operatori în retransmisia posturilor TV, vor "găzdui" 3 posturi noi de televiziune.

Vom avea încă trei televiziuni care vor transmite competiții sportive. Look Sport 1, Look Sport 2 și Look Sport 3 (SD și HD).

Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat în ședința publică următoarele solicitări venite din partea Clever Media Network:

1. Acordarea de licențe, prin cablu și prin satelit, pentru posturile Look Sport 1, Look Sport 2 și Look Sport 3, conform paginademedia.ro.

2. Transformarea televiziunii Look Sport din generalist în tematic sportiv. Televiziunea se numea Look Sport, însă avea un profil generalist.