Data limită până la care se restituie taxa auto. Ministrul Finanțelor a făcut ANUNȚUL

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat termenul limită pentru restituirea taxei auto.

Banii privind taxa auto vor fi rambursaţi cel târziu până în luna iunie a acestui an, a anunţat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.



„Cu sau fără somaţia Comisiei Europene, noi am prevăzut, în Ordonanţa 114 dacă nu mă înşel, un termen până în iunie anul acesta să fie banii rambursaţi. De ce am pus iunie? Ca să fie un termen mai larg. Cel târziu până în iunie am pus noi legal, dar să nu înţeleagă cei care ne urmăresc că dăm banii tocmai în iunie. Nu. Cum se aprobă bugetul imediat începem să rambursăm tot ce s-a depus de către cei în speţă. Sper ca domnul preşedinte să nu de înapoi bugetul pentru că ia multe astfel de probleme şi pe zona de alocaţie şi pe zona de taxa auto şi pe alte cheltuieli”, a spus, duminică seara, la un post TV, Eugen Teodorovici.

Află tot ce trebuie să știi despre restituirea taxei auto pe realitateafinanciara.net.