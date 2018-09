Cântărețul Florin Ristei, reținut de jandarmi

Florin Ristei

Florin Ristei a povestit într-o postare pe Instagram că duminică dimineaţa în jurul orei 04:00, a fost oprit în Centrul Vechi de un grup de jandarmi care i-au cerut să se legitimeze. Motivul: jandarmii l-au auzit glumind cu unul dintre prietenii săi că: "Cea mai proastă meserie este la jandarmerie".

Florin Ristei a povestit cum a fost oprit de jandarmi când se întorcea de la o "cântare" dintr-un club din Centrul Vechi. Potrivit declaraţiilor, artistul se afla alături de încă şase prieteni pe strada Lipscani, numărul 25, când jandarmii i-au cerut să se legitimeze şi i-au făcut proces verbal.

"Plecam din Centrul Vechi, am avut cântare azi-noapte acolo şi pe la 4 şi ceva s-a spart petrecerea şi am luat-o frumuşel, pe jos spre maşină. Trecând prin faţă pe la BNR, ştiţi că acolo de obicei se află o dubă de jandarmerie pe colţ, pe Lipscani 25, că am şi proces verbal, a spus Ristei, arătând hârtia cu procesul verbal, scrie Mediafax.ro.

Florin Ristei a povestit cum vorbea pe stradă cu prietenii săi, mai tare, dar fără injurii care să deranjeze liniştea publică.

"Noi eram un grup de 7 oameni, 6 băieţi şi o fată şi vorbeam între noi ca dimineaţa după petrecere, un pic mai tere pe stradă. Nu vă gândiţi că înjuram, sau urlam pe stradă, sau sticam mintea publică. Nu. Vorbeam între noi. Şi văzându-i, îi zic unui prieten: Ia zi, frate, cea mai proastă meserie este, şi el completează: la jandarmerie. Bineînţeles că ei ne-au auzit.

Jandarmii care s-au simţit probabil ofensaţi de gluma artistului, i-a cerut să se legitimeze:

"Am simţit o mână pe mine la un moment dat, <>. Ne-am întors, ne-am dus cu tot grupul la dubă, binînţeles. M-am legitimat. Mi-am zis CNP-ul că n-aveam buletinul la mine şi îi întreb de ce ne-au oprit. Conform legii 61, mi-au explicat că nu am voie pe stradă să adresez injurii", a povestit Florin Ristei într-o postare pe Instagram.