Avarie RADET. Mii de bucureșteni fără apă caldă zile întregi. Când se rezolvă

Avarie RADET. Iarna se apropie cu pași repezi, însă nu toți bucureștenii sunt gata să o întâmpine! Mii de familii nu au în aceste momente căldură și nici apă caldă.

Avarie RADET. Din cauza avariilor RADET, apa calda are o temperatura de sub 20 de grade. Prob nu se vor rezvolva mai devreme de seara aceasta IN CEL MAI BUN CAZ.” Acesta este mesajul care ii intampina la intrarea din scara blocului pe locatarii mai multor imobile din capitala.

În sectorul 3 al Capitalei, spre exemplu, bucurestenii care se plâng de avaria RADET au fost instiintati de existenta unor probleme in urmatoarele zone: în zona cuprinsă între Bulevardul Energeticienilor, strada Fizicienilor, Calea Vitan şi Şoseaua Mihai Bravu, alimentată de Magistrala II Sud, rămân, timp de trei zile fără apă caldă și căldură.

A fost mesajul transmis de RADET, luni seara, în urma finalizării lucrărilor de modernizare a tronsoanelor din conducta de termoficare 2 Dn 1000 - Magistrala II SUD, ce alimentează zona cuprinsă între Bulevardul Energeticienilor, strada Fizicienilor, Calea Vitan şi Şoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3 al Capitalei este necesară oprirea apei calde și a căldurii pentru 72 ore.

Avarie RADET „Oprirea este impusă de necesitatea reîntregirii tronsonului de conductă, a umplerii instalației, a efectuării manevrelor în sistem pentru punerea în funcțiune a întregii magistrale şi pentru începerea furnizării agentului termic pe noile conducte. Lucrările de înlocuire a tronsoanelor de ţeavă cu conductă preizolată au fost executate de Compania Municipală Energetica București şi au avut în vedere o zonă deficitară în care cetățenii au resimțit disconfort în sezonul anterior de încălzire”, este răspunsul dat de RADET.

Sursa citată mai arată că lucrările fac parte din cea mai amplă campanie de reparații, modernizări și înlocuiri de subansamble tehnice, anunțată încă de la sfârșitul sezonului anterior de încălzire, fiind prima acțiune de acest gen după o perioadă foarte lungă de timp.

Dar nu este singura zonă din București cu probleme. Avarie RADET există și în sectoarele 1, 2 și 6. Un alt mesaj de pe site-ul RADET face referire la numeroase străzi din sectorul doi, spre exemplu.

”Vă informăm că din cauza creşterii semnificative a temperaturii exterioare şi a diferenţelor dintre temperaturile diurne şi cele nocturne este necesară efectuarea unor manevre pentru echilibrarea sistemului de termoficare. Din această cauză unele puncte termice din zonele bulevardelor Mărăşeşti, Octavian Goga, Decebal, Calea Moşilor, Ştefan cel Mare, Mihai Bravu, Şoseaua Colentina, Pantelimon, Bulevardul Lacul Tei, Şoseaua Fundeni, Bulevardul Doamna Ghica, Calea Vitan, Bulevardul Unirii, Calea Călărași, strazile Labirint, Foișorului, Matei Basarab, precum şi străzilor adiacente pot funcţiona sub parametri în următoarele 24 de ore”, precizează mesajul.

Mesajul a fost postat inițial luni, dar problemele nu s-au rezolvat în cele 24 de ore anunțate. Miercuri dimineață, la robinetul de apă caldă curgea doar apă rece.