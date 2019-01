Augustin Lazăr, prima reacție după atacul lui Șerban Nicolae

Augustin Lazar

Augustin Lazăr, procurorul general al României, a oferit prima reacție după ce senatorul PSD Șerban Nicolae a făcut mai multe afirmații dure la adresa lui.

Augustin Lazăr a trimis următorul mesaj către realitatea.net și Realitatea TV: "Mai intai trebuie sa precizez ca magistratii nu pot polemiza cu politicienii, fiindca noi avem reguli impuse de codul deontologic in timp ce politicienii se pot exprima liber conform culturii fiecaruia.

Cu referire la situatia magistraturii in anii 90 ne reamintim ca a fost nevoie de o reforma profunda care sa faca posibila independenta magistraturii ( infiintarea Ministerului Public prin reformarea Procuraturii Romaniei, infiintarea INM, infiintarea structurilor anticoruptie, de combatere a crimei org, a CSM, elaborarea legislatiei compatibile cu cea europeana etc.).

Reamintesc faptul ca primului demnitar roman care a devalizat o banca i- a fost ridicata imunitatea si a primit aviz parlamentar pt a fi trimis in judecata abia in 2 martie 1999, dupa doua avize parlamentare negative in 1997 si 1998.

Ca tanar magistrat al MP, m -am simtit onorat sa particip, in perioada 1998 - 2001, impreuna cu alti colegi la efortul comun de elab a unor proiecte pt reformarea legislatiei, a institutiei si la solutionarea primelor dosare relevante pt criminalitatea economico-fin care se dezvolta in contextul privatizarilor".

Procurorul general al României a precizat apoi, pentru realitatea.net, că "nu este o polemică cu nimeni" și că "magistrații au un cod deontologic la standarde europene, pe care îl respectă".

De la ce a plecat reacția lui Augustin Lazăr

Senatorul PSD Șerban Nicolae a lansat un atac dur, după un interviu acordat de Augustin Lazăr în presa franceză. "Domnul Lazăr este unealta perfectă să lanseze asemenea scenarii. Cum poţi să spui că în anii '90 procurorii erau sub control politic, când şi tu erai procuror? Păi, unde ţi-e bărbăţia, Lazăre? Ridică-te şi umblă! De ce nu te-ai revoltat de sub papucul politicului? Dar acum te lauzi cu vechimea din perioada respectivă. Când ai nevoie de cozi de topor, din păcate, pădurile din România produc în continuare", a afirmat Şerban Nicolae la Antena 3.

Anterior, Augustin Lazăr declarase pentru Le Monde că magistraţii au parte de presiuni autocratice cum nu se aşteptau şi că se încearcă întorcerea justiţiei la nivelul anilor '90.