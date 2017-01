Au găsit o uşă ascunsă în beciul casei în care stăteau cu chirie. Totul s-a schimbat după aceea

Descoperire uluitoare

Un grup de studente a dat peste o peştere veche de 200 de ani, ascunsă sub pivniță unei case închiriate din Nottingham în care s-au mutat.

Tinerele au făcut descoperirea după ce angajații de la firma de electricitate au lăsat ușa deschisă, după ce au montat panouri.

Astfel, conform Mirror, tinerele au descoperit o altă ușă în pivniță, apoi au găsit niște scări care au dus către peșteră.

Studentele s-au dus să exploreze peștera, dar au recunoscut că la început le-a fost frică informează ProTV. "Nu este o peșteră foarte mare, are cam 2 metri înălțime. Am coborât toate trei pentru că ne era frică de ceea ce am putea găsi aici" a spus Stephanie, o studentă de 20 de ani.

Tinerele au contactat câțiva arheologi, care au stabilit că peștera a fost construită în secolul XIX, acum 200 de ani, iar experții nu știau nimic de existența ei,