Tudorel Toader a făcut anunțul așteptat de Dragnea. Proiectul este gata

Proiectul legilor Justiției a fost finalizat de ministerul Justiţiei. Anunțul a fost făcut în această dimineață de Tudorel Toader. Ministrul a mai anunțat că se va întâlni în 26 octombrie cu prim-vicepreședintele Comisie Europene Frans Timmermans pentru a discuta despre soluțiile cuprinse în proiectul de modificare a Legilor Justiției, adăugând că a solicitat Comisiei de la Veneția aviz cu privire la procedura de numire a procurorilor de rang înalt.

"Ministerul Justiției a redactat și a finalizat proiectul de lege pentru modificarea Legilor Justiției. Mai departe, am redactat solicitarea de aviz de la Comisia de la Veneția cu privire la procedura de numire a procurorilor de rang înalt. Ca element de noutate, pe data de 26 octombrie, am stabilit întâlnire cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Timmermans, și voi discuta pe îndelete, în amănunt, soluțiile propuse prin proiectul de lege", a afirmat Toader, la Parlament.

Coaliția majoritară va decide modul în care va fi promovat proiectul de lege, a adăugat el.

"Între timp, coaliția majoritară va decide care este calea procedurală de urmat: fie că îl voi prezenta în Guvern, iar Guvernul să-l trimită în Parlament, fie poate fi preluat ca inițiativă de către parlamentari și să intre în dezbatere parlamentară", a menționat Tudorel Toader.

"Cea mai bună variantă este ca, în final, să avem o lege cât mai bună, pornind de la proiectul pe care l-am redactat și cu modificările care vor surveni pe parcursul dezbaterii. Nu eu decid calea de urmat, nu eu fac aprecieri. Ministerul a finalizat proiectul de lege, am redactat solicitarea de aviz către Comisia de la Veneția, am stabilit întrevederea cu Timmermans, prim-vicepreședintele, pe 26 octombrie. Cum se va decide așa vom proceda. Nu am vorbit cu premierul. (...) Nu-mi spun punctul de vedere, eu, în limita competențelor de ministru al Justiției, am finalizat proiectul, mai departe decidenții vor decide", a spus Tudorel Toader.