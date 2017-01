Ambasadorul britanic, după ninsoare: pietonii au o viață mai grea

"Principalele artere din București au fost curățate foarte repede după ninsorile de ieri. Pietonii au o viață mai grea..". Este observația ambasadorului Marii Britanii la București, Paul Brumell, făcută sâmbătă.

Main roads in #Bucharest cleared impressively quickly after yesterday's snows. Pedestrians having a tougher time... pic.twitter.com/cUMg7eyxEE