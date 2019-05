Avertisment de la METEO. Zile calde, urmate de un val de aer polar

Vtremea se încălzește în weekend, dar rămâne instabilă. De luni, începe o perioadă de răcire accentuată. Meteorologii vorbesc despre un val de aer polar.

Sâmbătă, vremea va fi caldă în sud şi în sud-est şi în general normală sub aspect termic în restul teritoriului. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse şi descărcări electrice, cu o probabilitate mai mare după orele amiezii, în nordul şi nord-estul ţării şi în zonele de deal şi munte şi pe arii restrânse în rest.

Izolat vor fi condiţii de grindină şi cantităţi de apă mai însemnate. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la munte şi în sud-est, dar de scurtă durată şi în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 şi 27 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia.

Vremea în București

În capitală, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru înnorări şi averse slabe va fi mai mare spre seară. Maxima se va situa în jurul valorii de 26 de grade.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi în general instabilă. Pe parcursul zilei, cu o probabilitate mai mare după orele amiezii, vor fi înnorări temporar accentuate, averse şi frecvente descărcări electrice, în majoritatea masivelor.

Noaptea, manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala în Carpaţii Occidentali, local în Carpaţii Meridionali şi izolat în restul zonei montane. Izolat vor fi condiţii de grindină şi cantităţi de apă mai însemnate. Vântul va avea unele intensificări, în special pe creste, dar de scurtă durată şi în rest, în timpul ploilor.

Vremea la mare

La mare, vremea va fi în general frumoasă şi caldă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dupã-amiaza şi noaptea, când vor fi condiţii pentru averse şi descărcări electrice.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare, în special după-amiaza şi noaptea (rafale în general de 40-50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 17 şi 20 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 11 şi 17 grade.

Val de aer polar

Duminică, vremea va deveni în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de apă vor fi pe arii restrânse mai însemnate, cu precădere în jumătatea vestică a teritoriului.

Izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în regiunile estice, nord-estice și sud-estice, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime, ușor mai coborâte față de sâmbata, se vor încadra între 17 și 23 de grade, cu cele mai mari in Lunca Dunarii.

În capitală vor fi averse, însoțite de descărcări electrice, spre seară. Dimineata, 10-12 grade si temperatura maximă, 22...24 de grade.

Luni, vremea va fi în general instabilă. În cea mai mare parte a țării se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Local cantitățile de apă vor fi mai însemnate, iar pe crestele montane treptat precipitațiile vor fi mixte. Local și temporar vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime, sub 20 de grade in vestul, nordul si centrul ţării până la 13-14 grade în depresiuni si intre 20 si 25 in restul ţării, la Giurgiu.

În Bucureşti, vremea va fi instabilă. Temporar vor fi averse și descărcări electrice în cursul după-amiezii și al serii. Cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în timpul averselor. Dimineaţa, 12-14 grade si la amiaza, în jur de 24 de grade.

Marți, răcirea continuă. Va fi mai frig în special în vest, în nord-vest, dar și în centru. În București, temperatura maximă va fi de 13-14 grade.