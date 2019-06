Valentin Uritescu trăieşte o dramă

Valentin Uritescu, celebrul actor român în vârstă de 78 de ani, trăieşte o adevărată dramă.

Artistul are problemele mari de sănătate. Actorul suferă de Parkinson şi a ajuns să nu se mai poată deplasa. Vestea că are Parkinson l-a adus pe actor în pragul sinuciderii, în urmă cu mai mulţi ani.

"Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!. Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a povestit actorul pentru ziarullumina.ro, preluat de click.ro.