Tudorel Toader, la sfârșit de mandat:"E cineva iubit de toți? Nu cred!"

Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader a publicat, joi, un raport al activităţii desfăşurate în cele 26 de luni ale mandatului său. El a declarat că nu crede că poate fi cineva iubit de toată lumea și că speră ca Birchall să continue ce a făcut el până acum la minister.

"E cineva iubit de toti? Nu cred! Daca e sa reprosez ceva, ca un bilant, intr-o fraza, nu cred ca veti avea ragazul sa vedeti raportul de activitate de 2 ani si 2 luni, daca e sa-mi reprosez ceva este că, oricand si oriunde se pot face mai multe lucruri si mai bine.

În urmă cu două ore și ceva, dna vicepremier a venit la Ministerul Justiției. Am avut o discuție prin care am îndeplinit procedura de predare/ primire a atribuțiilor ce revin la Ministerul Justiției. (...) Aveam pe birou pregătite de ieri pe de o parte dosarul de acum doi ani de predare, pe de altă parte dosarul de astăzi cu problemele de la minister și domnia sa le-a preluat. A fost o discuție agreabilă, am servit o cafea. Noi ne cunoaștem foarte bine. Îmi exprim convingerea că va continua ceea ce am dus până în prezent la minister. Sigur, dacă interimatul îi va permite, va veni și cu elemente de noutate. (...) Am fost onorat să fiu ministru al Justiției. V-am privit și v-am primit cu bucurie. Sunteți fereastra prin care se vede Ministerul Justiției. Vă doresc tot binele. Sărbători fericite”, a spus Tudorel Toader.

Raport de 105 pagini

Raportul de activitate, postat pe site-ul Ministerului Justiţiei, are 105 pagini şi este împărţit în şase secţiuni.

Prima secţiune, intitulată "Justiţia mai aproape de cetăţean", se referă, printre altele, la facilitarea accesului la justiţie şi infrastructura sistemului judiciar.



"Obiectivul general urmărit în activitatea de dezvoltare a infrastructurii sistemului judiciar îl reprezintă consolidarea capacităţii administrative a instanţelor de judecată şi facilitarea accesului la justiţie", se arată în document.

În secţiunea intitulată "O justiţie europeană", ministrul vorbeşte despre cooperarea juridică internaţională, inclusiv în privinţa drepturilor omului.



Alte secţiuni sunt dedicate rolului Ministerului Justiţiei în procesul de elaborare a actelor normative, relaţiei cu profesiile liberale şi eficientizării activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.



"În perioada 23 februarie 2017 - 23 aprilie 2019 au fost avizate 4.023 de proiecte de acte normative (387 de legi, 753 de ordonanţe, 2.877 de hotărâri ale Guvernului şi şase memorandumuri", precizează Tudorel Toader.



Ultima secţiune a raportului de activitate este intitulată "Transparenţa instituţională şi relaţia cu comunitatea".



Raportul mai conţine o anexă în care sunt prezentate investiţiile realizate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.



Pe site-ul Ministerului Justiţiei a fost publicat şi un document în care este sintetizată contribuţia instituţiei la preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.