Ramane in vigoare informarea meteorologica de vreme deosebit de rece pentru această perioadă în toată țara, cu temperaturi minime preponderent negative, pana in aceasta dimineata la ora 10. Astazi, vremea se va menţine deosebit de rece pentru aceastã perioadã, mai ales dimineaţa. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 şi 13 grade, cu cele mai ridicate valori în Lunca Dunãrii. Cerul va avea înnorãri şi se vor semnala precipitaţii ce vor avea şi caracter de aversã - predominant sub formã de ninsoare în zonele de deal şi de munte şi mai ales ploi, local în vest şi pe arii restrânse în rest. Izolat vor fi descãrcãri electrice. Vântul va avea intensificãri în sud-vest şi centru, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montanã peste 60...70 km/h, spulberând zãpada.***

In Bucuresti, vremea se va menţine deosebit de rece pentru aceastã perioadã, îndeosebi dimineaţa. Cerul va fi variabil, cu înnorãri dupã-amiaza când vor fi ploi slabe de scurtã duratã, posibil însoţite de descãrcãri electrice. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii 11 grade.***

La munte, vremea se va menţine deosebit de rece pentru aceasta perioada. Cerul va avea înnorari în special pe parcursul zilei, când va ninge în masivele vestice şi local în rest. Vântul va avea intensificari temporare, cu viteze de 60...70 km/h în zona Carpaţilor Occidentali şi 70...80 km/h pe crestele Carpaţilor Meridionali şi Orientali, viscolind ninsoarea şi spulberând zapada.