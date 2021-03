Astazi în regiunile estice şi sud-estice, iar la începutul zilei şi în centrul ţãrii, cerul va fi mai mult noros şi temporar vor fi precipitaţii slabe, sub formã de ploaie dar trecator, în special în Transilvania şi Moldova, şi sub forma de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificãri în general de 45...55 km/h. Cu totul izolat, în primele ore ale zilei, vor fi condiţii de polei. În restul teritoriului, adica in vest si nord-vest, cerul va fi variabil spre parţial noros, izolat si trecator va ploua slab cu probabilitate mai mare în Oltenia, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în regiunile sud-vestice. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 şi 13 grade, valori în jurul celor normale pentru începutul lunii martie.***

In capitala, vremea va fi apropiata de normalul termic al acestei date. Maxima va fi 6-8 grade la amiaza. Cerul va fi mai mult noros şi în cursul zilei temporar va ploua slab, iar în orele dimineţii vor fi condiţii pentru precipitaţii mixte şi depuneri de polei.***

La munte, cerul va fi mai mult noros şi temporar, mai ales ziua, vor fi precipitaţii predominant sub formã de ninsoare, mai frecvente în Carpaţii Orientali şi Meridionali. Vântul va avea intensificãri, indeosebi pe creste, cu rafale de peste 60...70 km/h, viscolind sau spulberând temporar zãpada. Valorile termice nu vor varia semnificativ. Vor fi...