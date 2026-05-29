Victimele dronei de la Galați au rămas fără casă, dar trebuie să plătească în continuare ratele pentru apartamentul distrus

În spatele imaginilor dramatice surprinse după explozia dronei care a lovit un bloc din Galați se află și drama unei familii care, peste noapte, și-a văzut întreaga viață spulberată.

O prietenă a uneia dintre victime a făcut un apel emoționant pe rețelele sociale, povestind prin ce trec femeia și fiul ei adolescent după incidentul care a șocat întreaga țară.

Potrivit acesteia, cele două persoane rănite în urma exploziei sunt o colegă de birou și băiatul ei în vârstă de 14 ani.

„Cele 2 victime de azi noapte sunt colega mea de birou si baiatul ei de 14 ani care in putin timp are examenul de capacitate. Din fericire, au scapat cu arsuri usoare. Ea este la Sp Judetean, baiatul este la Sp de Copii”, a scris femeia.

Au scăpat cu viață, dar au pierdut aproape tot

Dacă din punct de vedere medical starea lor nu este gravă, lovitura primită pe plan personal și material este una uriașă.

Apartamentul în care locuiau a fost distrus în urma exploziei, iar șansele de a mai recupera bunuri din locuință sunt minime.

„Din apartamentul distrus nu cred ca isi va mai recupera ceva”, a explicat prietena familiei.

În doar câteva clipe, oamenii au rămas fără locuință, fără haine și fără lucrurile strânse de-a lungul anilor.

Drama este cu atât mai mare cu cât locuința era cumpărată prin credit

Situația este cu atât mai apăsătoare deoarece apartamentul nu era achitat integral.

Familia contractase un credit imobiliar pentru locuința care acum a fost distrusă, iar obligațiile către bancă nu dispar odată cu tragedia prin care trec.

„Acesta este luat cu credit imobiliar, ratele la credit trebuie sa si le achite in continuare”, a precizat femeia.

Cu alte cuvinte, deși au rămas fără casa în care locuiau, familia va trebui să continue plata ratelor pentru apartamentul afectat de explozie.

Un băiat care se pregătea de examenul de capacitate

Printre cei răniți se află și fiul femeii, un adolescent de 14 ani care se pregătea pentru unul dintre cele mai importante momente din viața sa școlară.

În loc să fie concentrat pe examenul de capacitate care urmează în scurt timp, băiatul se află acum într-un salon de spital, după ce a trecut prin momente de groază în propria locuință.

Apel la solidaritate

În lipsa unor informații clare despre eventualul sprijin pe care familia îl va primi din partea autorităților, prietena victimelor a lansat un apel către cei care pot și doresc să ofere ajutor.

„Prin urmare, au ramas fara casa, haine, masa. Nu stiu in ce masura va primi ceva de la autoritatile locale, inca e proaspata informatia.

Daca, dintre voi, sunt persoane care doresc si pot ajuta, va raman recunoscatoare!”, a transmis aceasta.