Estul țării și Dobrogea

În Dobrogea și Bărăgan, dimineața aduce soare, dar după prânz instabilitatea atmosferică își face simțită prezența prin averse și tunete. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări, iar maximele urcă spre 32°C.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, vremea rămâne caldă, cu până la 34°C, însă după-amiaza norii se adună și apar reprize de ploaie, însoțite de vânt mai alert.

Nordul Moldovei și Bucovina

Până spre orele prânzului, cerul rămâne variabil, apoi se adună norii și se produc averse cu descărcări electrice. Maximele ating tot în jur de 34°C, iar senzația de disconfort termic rămâne ridicată.

Vestul și nord-vestul țării

În Maramureș și nordul Transilvaniei vremea se strică serios: sunt prognozate ploi abundente, vijelii și chiar grindină. Temperaturile coboară la aproximativ 28°C, iar pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi însemnate.

În Crișana și Banat, maximele nu mai trec de 26°C. Vor fi mai multe reprize de ploaie torențială, cu descărcări electrice și vânt puternic. Local, precipitațiile pot depăși 30 l/mp.

Transilvania și zonele montane

Instabilitatea atmosferică persistă, cu serii succesive de averse, tunete și fulgere. În unele locuri se va produce grindină, iar la munte se acumulează peste 60 l/mp. Temperaturile scad vizibil, iar în sud-vestul Transilvaniei vremea devine neobișnuit de rece pentru sfârșit de august.

Oltenia și Muntenia

În Oltenia, cerul va fi predominant noros, iar ploile se anunță consistente, mai ales în nordul regiunii. Vântul se poate transforma în vijelie pe timpul averselor, iar maximele abia ating 25°C.

În Muntenia, atmosfera rămâne instabilă: norii aduc ploi abundente, posibil și grindină. În nordul provinciei sunt șanse mari de vijelii cu rafale de 60–70 km/h. În Lunca Dunării, valorile termice se opresc la 27°C.

Capitala

În București, cerul se acoperă treptat, iar după-amiază sunt așteptate averse cu fulgere și vânt în intensificare. Temperatura scade față de zilele trecute, urmând să se înregistreze aproximativ 27°C. Minima nopții va fi de 17°C.

Stațiunile montane

La munte, instabilitatea va fi accentuată. Ploile torențiale se vor repeta pe tot parcursul zilei, cu descărcări electrice și grindină pe alocuri. Cantitățile de apă pot trece de 60 l/mp, iar vremea se răcorește considerabil.

Litoralul

Ziua începe cu cer senin, dar spre seară norii se adună și aduc averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime ating 29°C, iar apa mării rămâne plăcută, cu valori de 22–23°C.