WhatsApp nu va mai funcționa pe unele iPhone-uri din 30 noiembrie 2026. Actualizarea pe care utilizatorii trebuie să o facă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 14:36

WhatsApp va schimba cerințele tehnice pentru utilizatorii de iPhone. Începând cu 30 noiembrie 2026, aplicația va funcționa doar pe telefoanele care au iOS 15.5 sau o versiune mai nouă. Cei care folosesc un iPhone cu un sistem de operare mai vechi vor trebui să facă actualizarea pentru a putea folosi în continuare aplicația fără probleme.

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