WhatsApp nu va mai funcționa pe unele iPhone-uri din 30 noiembrie 2026. Actualizarea pe care utilizatorii trebuie să o facă

WhatsApp va schimba cerințele tehnice pentru utilizatorii de iPhone. Începând cu 30 noiembrie 2026, aplicația va funcționa doar pe telefoanele care au iOS 15.5 sau o versiune mai nouă. Cei care folosesc un iPhone cu un sistem de operare mai vechi vor trebui să facă actualizarea pentru a putea folosi în continuare aplicația fără probleme.
Schimbarea se aplică atât pentru WhatsApp, cât și pentru WhatsApp Business, deoarece cele două aplicații au aceeași bază software și aceleași cerințe tehnice. Utilizatorii au la dispoziție câteva luni pentru a verifica versiunea de iOS instalată pe telefon și pentru a face actualizarea, acolo unde este posibil.
De ce renunță WhatsApp la versiunile mai vechi de iOS
WhatsApp renunță la suportul pentru versiunile mai vechi de iOS pentru a-și putea concentra mai bine resursele de dezvoltare. Fiecare actualizare trebuie verificată pe mai multe tipuri de telefoane și pe mai multe versiuni de sistem, iar acest lucru poate încetini lansarea îmbunătățirilor pentru majoritatea utilizatorilor.
Versiunile noi de iOS permit și folosirea unor funcții mai recente, pe care aplicația nu le poate implementa la fel pe sistemele vechi. În plus, unele erori apar doar pe versiunile depășite, iar rezolvarea lor consumă timp care ar putea fi folosit pentru dezvoltarea aplicației pe dispozitivele încă actualizate.
Cum verifici dacă iPhone-ul tău este afectat
Utilizatorii pot verifica rapid dacă telefonul lor va fi afectat de această schimbare. Trebuie să intre în Setări, apoi în General, iar de acolo în Actualizare software. Dacă iPhone-ul rulează iOS 15.5 sau o versiune mai nouă, WhatsApp va continua să funcționeze după 30 noiembrie 2026.
Dacă versiunea afișată este mai veche de iOS 15.5, telefonul trebuie actualizat înainte de această dată. Actualizarea software este gratuită, iar pentru cei mai mulți utilizatori va fi suficientă pentru a păstra accesul la WhatsApp.
Cine ar putea pierde accesul la WhatsApp
Nu toți utilizatorii vor avea nevoie să își schimbe telefonul. Cei mai mulți vor putea rezolva situația printr-o simplă actualizare de sistem. Problema apare doar în cazul iPhone-urilor foarte vechi, care nu mai pot primi iOS 15.5.
Aceste modele nu vor mai putea rula WhatsApp după data de 30 noiembrie 2026. Utilizatorii care au astfel de dispozitive vor pierde accesul la aplicație dacă nu trec la un telefon compatibil.
Schimbări apar și pentru utilizatorii Android, însă termenul este diferit. Începând cu 8 septembrie 2026, WhatsApp nu va mai funcționa pe dispozitivele care rulează Android 5.0 sau Android 5.1. Aplicația a început deja să afișeze notificări pentru utilizatorii vizați. Aceștia sunt avertizați din timp, astfel încât să poată verifica dacă telefonul lor poate fi actualizat sau dacă vor avea nevoie de un dispozitiv mai nou.