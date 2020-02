Abilități vs. studii. Tesla schimbă regulile pe piața muncii

Elon Musk lucrează în acest moment la construirea echipei ce dezvoltă programe de Inteligență Artificială și îi încurajează pe tineri să se alăture echipei dedicate de la Tesla. Viitorii angajați ar urma să raporteze rezultatele muncii direct directorului companiei. Elon Musk dorește ca viitorii angajați Tesla să înțeleagă în profunzime Inteligența Artificială și să treacă un test de programare extrem de competitiv.

A PhD is definitely not required. All that matters is a deep understanding of AI & ability to implement NNs in a way that is actually useful (latter point is what’s truly hard). Don’t care if you even graduated high school.