Formula 1 revine în Africa: Rwanda ar urma să găzduiască un Grand Prix pe un circuit nou

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 14:17

Formula 1 ar urma să revină în Africa la începutul anilor 2030, printr-un acord pe zece ani cu Rwanda, potrivit informațiilor atribuite BBC în materialul citat. Cursele sunt prevăzute pe un circuit nou, construit în regiunea Bugesera, la aproximativ 40 de kilometri de capitala Kigali. Proiectul ar marca revenirea competiției pe continentul african după o absență de peste trei decenii.

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