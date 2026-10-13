Formula 1 revine în Africa: Rwanda ar urma să găzduiască un Grand Prix pe un circuit nou

Formula 1 ar urma să revină în Africa la începutul anilor 2030, printr-un acord pe zece ani cu Rwanda, potrivit informațiilor atribuite BBC în materialul citat. Cursele sunt prevăzute pe un circuit nou, construit în regiunea Bugesera, la aproximativ 40 de kilometri de capitala Kigali. Proiectul ar marca revenirea competiției pe continentul african după o absență de peste trei decenii.
Rwanda mizează pe un circuit nou în Bugesera
Viitorul traseu va fi proiectat de Alex Wurz, fost pilot de Formula 1. Configurația circuitului ar urma să valorifice relieful deluros și diferențele naturale de nivel, cu obiectivul de a oferi o cursă rapidă și spectaculoasă pentru piloți și public.
Amplasamentul se află în apropierea noului aeroport internațional, un element pe care autoritățile rwandeze îl includ în planurile de dezvoltare a zonei.
În comunicatul atribuit Formulei 1, organizatorii prezintă revenirea în Africa drept rezultatul mai multor ani de colaborare. Obiectivul declarat este organizarea unui Grand Prix susținut de un parteneriat pe termen lung, care să poată asigura continuitatea evenimentului.
Stefano Domenicali: revenirea în Africa, un obiectiv pe termen lung
Președintele Formulei 1, Stefano Domenicali, a calificat înțelegerea drept „un moment istoric”. El a subliniat că revenirea pe continentul african trebuia să se bazeze pe un partener potrivit și pe un angajament durabil.
Potrivit declarațiilor citate, Domenicali consideră că proiectul trebuie să producă efecte dincolo de competiția sportivă, printr-o viziune pe termen lung și beneficii pentru regiunea gazdă.
Paul Kagame anunță investiții, locuri de muncă și oportunități pentru turism
Președintele Rwandei, Paul Kagame, a prezentat parteneriatul ca pe o oportunitate de dezvoltare atât pentru țară, cât și pentru continentul african.
Șeful statului a declarat că viitorul circuit de la Bugesera ar urma să genereze locuri de muncă, să sprijine formarea profesională și să atragă turiști și noi afaceri. El a precizat că ambiția autorităților nu se limitează la organizarea unui weekend de cursă, ci urmărește beneficii economice de durată pentru populație.
Ultima cursă de Formula 1 din Africa a avut loc în 1993
Revenirea anunțată ar încheia o absență începută în 1993, anul ultimei curse de Formula 1 desfășurate pe continentul african.
Anterior, etapele africane ale competiției au fost organizate în Africa de Sud, pe circuitele de la East London și Kyalami. Proiectul din Rwanda ar deschide astfel un nou capitol pentru prezența Formulei 1 în Africa.