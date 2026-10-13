Din ce cauză a murit Daniel Oprea, nutriționistul lotului național și realizatorul emisiunii „Generația FIT”. Anunțul Federației

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 oct. 2026, 19:25

Daniel Oprea, omul care promova nutriția și un stil de viață activ la TVR 2, s-a stins din viață la 52 de ani, cu numai două zile înainte de a-și aniversa ziua de naștere. Marți, au fost făcute publice informații despre cauza morții nutriționistului Federației Române de Culturism și Fitness.

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