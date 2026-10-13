Din ce cauză a murit Daniel Oprea, nutriționistul lotului național și realizatorul emisiunii „Generația FIT”. Anunțul Federației

Daniel Oprea, omul care promova nutriția și un stil de viață activ la TVR 2, s-a stins din viață la 52 de ani, cu numai două zile înainte de a-și aniversa ziua de naștere. Marți, au fost făcute publice informații despre cauza morții nutriționistului Federației Române de Culturism și Fitness.
Federația Română de Culturism și Fitness a făcut publică marți cauza morții lui Daniel Oprea, fost campion național și balcanic la culturism, care s-a stins din viață la doar 52 de ani. Potrivit concluziilor medico-legale, nutriționistul a murit în urma unei hemoragii pancreatice, nu a unui infarct, așa cum se vehiculase inițial în spațiul public. Daniel Oprea a fost înmormântat marți, la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București.
De ce a murit Daniel Oprea. Precizările oficiale ale Federației
După apariția mai multor informații privind moartea fulgerătoare a lui Daniel Oprea, reprezentanții Federației Române de Culturism și Fitness au transmis un comunicat în care au clarificat cauza decesului.
Conform raportului medico-legal, acesta a suferit o hemoragie pancreatică. Informația infirmă ipoteza unui infarct, vehiculată în primele relatări despre dispariția sa.
Reprezentanții Federației au făcut apel la responsabilitate în prezentarea informațiilor și au cerut ca memoria fostului sportiv să fie respectată, la fel ca familia îndurerată.
„Daniel a fost un profesionist desăvârșit, un om care și-a dedicat viața sportului, educației și promovării unui stil de viață sănătos”, au transmis reprezentanții instituției.
Aceștia au subliniat că nu își doresc controverse, ci ca informațiile despre dispariția colegului lor să fie prezentate corect, pe baza datelor confirmate.
Daniel Oprea, o carieră dedicată sportului și educației
Dincolo de activitatea sa în televiziune, Daniel Oprea a avut un parcurs profesional strâns legat de sportul românesc. A fost militar, profesor de educație fizică și sport, precum și fost campion național și balcanic la culturism.
În cadrul Federației Române de Culturism și Fitness, a făcut parte din Biroul Federal și a fost lector la cursurile de formare a instructorilor, contribuind la pregătirea celor care doreau să urmeze o carieră în domeniu.
Experiența sa nu s-a limitat la culturism. În 2013, Daniel Oprea a făcut parte din stafful echipei naționale de polo pe apă a României, unde a ocupat funcția de preparator fizic.
Era cunoscut și de telespectatorii TVR 2
Daniel Oprea a ajuns în atenția unui public mai larg prin intermediul emisiunii „Generația FIT”, difuzată de TVR 2. În cadrul acesteia, promova mișcarea, alimentația echilibrată și importanța unui stil de viață sănătos.
Activitatea sa a îmbinat astfel experiența de sportiv și specialist în pregătire fizică cu misiunea de a încuraja publicul să acorde mai multă atenție sănătății și condiției fizice.
Daniel Oprea a murit duminică, 11 octombrie, cu doar două zile înainte de a împlini 53 de ani. Marți, în ziua în care ar fi fost aniversat, a fost condus pe ultimul drum la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București.