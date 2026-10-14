Cristian Chivu își asumă eșecul lui Inter cu Club Brugge: „Am pierdut echilibrul”

Cristian Chivu a declarat că este principalul responsabil pentru problemele lui Inter Milano din Liga Campionilor, după înfrângerea cu 4-3 suferită pe teren propriu în fața lui Club Brugge. Tehnicianul român a criticat lipsa de luciditate a echipei și a anunțat că pregătirea meciurilor europene trebuie reevaluată.
Cristian Chivu, după Inter – Club Brugge 3-4: „Totul a ieșit de sub control”
Cristian Chivu și-a asumat responsabilitatea pentru evoluția lui Inter Milano, după al doilea eșec al echipei în actuala ediție a Ligii Campionilor. Formația italiană a pierdut marți, acasă, cu 3-4 în fața lui Club Brugge, în etapa a doua a fazei principale.
Antrenorul român a explicat că jucătorii săi nu au gestionat bine momentele dificile ale partidei. Frustrarea și agitația au afectat organizarea echipei, iar situația s-a complicat după ce scorul a devenit 2-1.
„Am avut prea multă frustrare şi agitaţie, aşa că am pierdut echilibrul, iar după scorul de 2-1 totul a ieşit de sub control”, a declarat Chivu.
Tehnicianul a recunoscut că nu a găsit încă soluțiile potrivite pentru anumite confruntări din competiția europeană.
„Suntem conştienţi de ceea ce nu merge în Liga Campionilor. Există ceva care ne urmăreşte şi îmi asum eu primul responsabilitatea… Nu reuşesc să găsesc echilibrul potrivit în anumite meciuri”, a mai spus acesta.
Ce vrea să schimbe Chivu la Inter în Liga Campionilor
În analiza făcută după meci, Chivu a pus accent pe echilibrul dintre compartimente și pe distanțele dintre jucători. Antrenorul consideră că inclusiv modul în care a fost pregătită întâlnirea cu Club Brugge trebuie analizat.
„Trebuie să ne concentrăm pe echilibrul nostru şi să regăsim distanţele potrivite; poate că am fi putut face ceva mai bine în pregătirea meciului”, a afirmat tehnicianul.
Chivu a subliniat și diferențele dintre campionatul italian și Liga Campionilor, în special în privința intensității și a calității tehnice. În opinia sa, o echipă care ajunge să fie condusă în competiția europeană are o misiune dificilă în încercarea de a întoarce rezultatul.
Inter mai are șase partide de disputat în această fază, iar antrenorul român speră să corecteze problemele apărute în primele două etape.
„În următoarele şase meciuri vom încerca să schimbăm cursul lucrurilor”, a spus Chivu.
Mesajul antrenorului: determinare, dar și luciditate
Pentru următoarele meciuri, Cristian Chivu cere o echipă capabilă să preia inițiativa, nu doar să răspundă acțiunilor adversarului. Deși consideră determinarea esențială pentru o revenire, tehnicianul a insistat că aceasta trebuie însoțită de claritate în joc.
„Fără furie şi fără determinare nu se pot realiza reveniri. Vrem să acţionăm mai degrabă decât să reacţionăm; astăzi ne-a lipsit luciditatea şi am avut prea multă agitaţie”, a declarat antrenorul lui Inter Milano.