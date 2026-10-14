Cristian Chivu își asumă eșecul lui Inter cu Club Brugge: „Am pierdut echilibrul”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 09:46

Cristian Chivu a declarat că este principalul responsabil pentru problemele lui Inter Milano din Liga Campionilor, după înfrângerea cu 4-3 suferită pe teren propriu în fața lui Club Brugge. Tehnicianul român a criticat lipsa de luciditate a echipei și a anunțat că pregătirea meciurilor europene trebuie reevaluată.

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